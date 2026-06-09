عبدی: امیدوارم جوانان تیم ملی فوتبال در جام جهانی بدرخشند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسین عبدی در حاشیه اردوی تیم فوتبال امید در اردوی آنتالیا ترکیه درباره ارزیابی‌اش از شرایط تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: امیدوارم بچه‌ها در آمریکا بتوانند یکی از بهترین نتایج تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی را کسب کنند. درست است که با محدودیت‌ها و مشکلات مختلفی مواجه بوده‌ایم، اما این مسائل باعث نمی‌شود عزم ما نسبت به اتفاقات روشنی که پیش روی‌مان است شکسته شود یا با ناامیدی به میدان برویم.

وی در ادامه بیان داشت: خوشبختانه چند نفر از بازیکنانی که سال‌ها در رده‌های نوجوانان و جوانان با ما کار کرده‌اند، امروز در تیم ملی بزرگسالان حضور دارند و یکی از آنها یعنی امیرمحمد رزاقی نیا هم که برای فهرست نهایی انتخاب شده است. همچنین تعدادی از بازیکنان زیر ۲۳ سال از جمله محمد خلیفه، کسری طاهری و امیرحسین در فهرست ما قرار دارند. امیدوارم این بازیکنان بتوانند در کنار سایر نفرات رقابت کرده و بدرخشند و اگر استانداردها و شایستگی‌های لازم را داشته باشند، همراه ما در بازی‌های آسیایی ناگویا و سپس رقابت‌های انتخابی المپیک حضور پیدا کنند. باعث خوشحالی است تا حدی پیشرفت کرده‌اند که می‌توانند به تیم بزرگسالان ما هم کمک کنند.

سرمربی تیم فوتبال امید در مورد شرایط اردو گفت: حدود ۱۴ روز پیش کار خود را آغاز کردیم و پس از اعلام فهرست بازیکنان در چند ساعت، بلافاصله تمرینات را شروع کردیم، زیرا فرصت زیادی تا مسابقات سخت ناگویا در شهریورماه نداریم. اصلا وقت نداریم و به سرعت به اردو رفتیم. الان هم بیش از یک هفته است در اردوی ترکیه هستیم و شرایط اینجا خیلی خوب است.

عبدی ادامه داد: بچه‌ها در کنار هم کارهایی که باید برای تشکیل تیم انجام شود به خوبی انجام می‌دهند. آنها باید بدانند برای چه هدفی می‌جنگند. پیشرفت در زمینه فنی بستگی به نوع تلاش ما به عنوان کادرفنی، برنامه‌ریزی‌ها و تلاش بچه‌ها دارد. در این ۲ هفته پیشرفت خوبی را شاهد بوده‌ایم. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند تا بتوانیم باعث افتخار کشور شویم.

وی خاطرنشان کرد: اردوی ما در ترکیه ۱۰ روزه است و پس از چند روز تعطیلی در تهران کار را از سر می‌گیریم. پس از عاشورای حسینی بار دیگر دور هم جمع می‌شویم. ماه‌های تیر و مرداد را با تمرینات و اردوهای فشرده پشت سر خواهیم گذاشت و در شهریور به ناگویا اعزام می‌شویم.

سرمربی تیم فوتبال امید تصریح داشت: تلاش داریم دیدار تدارکاتی با تیم‌های ملی برگزار کنیم. اگر چنین فرصتی فراهم نشود، ناچار خواهیم بود گزینه‌های دیگری را جایگزین کنیم، اما اولویت ما بازی با تیم‌های ملی است، زیرا قصد نداریم مقابل تیم‌های باشگاهی یا تیم‌هایی با سطح پایین‌تر به میدان برویم. امیدوارم این مهم اتفاق بیفتد.

او در پایان گفت: از تمام اهالی فوتبال به‌خصوص رسانه می‌خواهم ما را مدام نقد کنند تا پیشرفت کنیم. سربازان کوچک وطن هستیم تا بتوانیم کاری برای خوشحالی جامعه با جنگیدن برای موفقیت انجام دهیم.