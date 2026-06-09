به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رضا حاجیاسبویی، مربی دروازهبانهای تیم فوتبال امید ایران، از شرایط اردوی آمادهسازی این تیم در آنتالیای ترکیه ابراز رضایت کرد و معتقد است بازیکنان به تدریج به سطح آمادگی مورد نظر کادر فنی نزدیک میشوند.
حاجیاسبویی در خصوص وضعیت اردوی برونمرزی تیم ملی امید گفت: ۱۰ روزی است که در آنتالیا حضور داریم. اردوهای برونمرزی همیشه شرایط خاص خودشان را دارند و خوشبختانه در این اردو همه امکانات مورد نیاز در اختیار تیم قرار گرفته است. از نظر زمین تمرین، امکانات اقامتی و تغذیه شرایط بسیار خوبی داریم و بازیکنان نیز با انگیزه بالا در تمرینات شرکت میکنند.
وی درباره روند آمادهسازی بازیکنان و فشار تمرینات افزود: با توجه به برنامهریزی اقای عبدی، تمرینات طبق برنامه پیش میرود. برنامههای صبح و عصر بر اساس شرایط بدنی بازیکنان طراحی شده و کادر فنی به خوبی وضعیت نفرات را مدیریت میکند. بازیکنان از نظر جسمانی شرایط مطلوبی دارند و امیدواریم به تدریج به آمادگی ایدهآل مورد نظر سرمربی و کادر فنی برسند.
مربی دروازهبانهای تیم ملی امید در خصوص وضعیت گلرهای حاضر در اردو نیز اظهار داشت: در این اردو فعلاً دو دروازهبان در اختیار داریم. قرار بود چهار گلر در اردو حضور داشته باشند اما یکی از بازیکنان به دلیل شرایط خاص موفق به همراهی تیم نشد و یک نفر دیگر نیز در اردوی تیم ملی بزرگسالان حضور پیدا کرد. با این حال شرایط دروازهبانهای حاضر رضایتبخش است.
او تأکید کرد: درهای تیم ملی امید، جایی که عبدی فعالیت میکند تا روز آخر به روی همه بازیکنان باز است. هر بازیکنی که شرایط فنی بهتری داشته باشد و بتواند تواناییهای خود را اثبات کند، شانس حضور در تیم ملی را خواهد داشت.
حاجیاسبویی درباره اهداف تیم ملی امید در رقابتهای پیش رو گفت: قطعاً با امید و انگیزه فراوان به مسابقات آینده و بازیهای آسیایی نگاه میکنیم. همه اعضای تیم تلاش میکنند بهترین نتایج را به دست آوریم و اعتقاد داریم باید به موفقیت برسیم.
وی خاطرنشان کرد: سالهای زیادی است که فوتبال ایران در رده امید به نتایج مورد انتظار نرسیده است. امیدوارم با درایت آقای عبدی، تلاش کادر فنی و همت بازیکنان بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم و باعث خوشحالی و افتخار مردم ایران شویم.
او در پایان با اشاره به انتظار از این تیم برای موفقیت در بازیزهای آسیایی ناگویا و همجنین صعود به المپیک ۲۰۲۸ خاطرنشان کرد. اهداف سهگانهای داریم. ابتدا باید در بازی های آسیایی ناگویا موفقیت کسب کنیم و سپس راه صعود به المپیک ۲۰۲۸ را محقق کنیم. حتی برای موفقیت در المپیک هم برنامه داریم و اطمینان دارم با حمایت های فعلی فدراسیون و کمیته ملی المپیک و اجرای دقیق برنامه ها موفق خواهیم شد.
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