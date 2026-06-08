تصمیم ملی در اردوی تیم فوتبال امید

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که امکان حضور در یک تورنمنت دوستانه و انجام بازیهای بینالمللی فراهم بود، مسئولان تیم ملی ترجیح دادند به دلایل فراتر از مسائل فنی، از حضور در این رقابتها صرفنظر کنند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که قرار بود شاگردان حسین عبدی مقابل تیم زیر ۲۰ سال قرقیزستان به میدان بروند. اما با مشخص شدن حضور این تیم در تورنمنتی با مشارکت بحرین و چند کشور دیگر، شرایط تغییر کرد. حتی پیشنهاد برگزاری دیدار دوستانه مستقیم با بحرین نیز مطرح شد و میزبان آمادگی خود را برای تقبل هزینههای مسابقه اعلام کرد.
با این حال، پس از بررسیهای انجامشده و مشورت میان اعضای کادر فنی و مدیریتی، تصمیم بر عدم حضور در این رقابتها گرفته شد. منابع نزدیک به تیم ملی معتقدند مواضع برخی کشورهای حاضر در این تورنمنت در قبال تحولات اخیر منطقه، نقش مهمی در این تصمیم داشته است.
در پی این انصراف، کادر فنی مسیر دیگری را برای حفظ آمادگی بازیکنان انتخاب کرد. برگزاری مسابقات درونتیمی و بازیهای تمرینی جایگزین دیدارهای بینالمللی شد؛ روشی که پیشتر نیز در اردوهای تیم ملی بزرگسالان تجربه شده بود.
گزارشها از اردوی تیم ملی امید نشان میدهد این راهکار مورد رضایت کادر فنی قرار گرفته و بازیکنان توانستهاند سطح مطلوبی از آمادگی را حفظ کنند. تیم ملی امید اکنون تمام تمرکز خود را روی رقابتهای آینده و تحقق رؤیای دیرینه فوتبال ایران، یعنی صعود به المپیک ۲۰۲۸، معطوف کرده است.
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