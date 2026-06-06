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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

تساوی شاگردان عبدی در بازی درون تیمی

تساوی شاگردان عبدی در بازی درون تیمی

شاگردان حسین عبدی در تیم فوتبال امید انروز در دیداری درون تیمی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی تیم ملی امید ایران در آنتالیای ترکیه از دهم خردادماه آغاز شده است که امروز با تشخیص کادرفنی، یک بازی درون تیمی بین دو تیم سفید و قرمز در ورزشگاه مردان برگزار شد.

حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید پس از برگزاری یک دوره فشرده تمرینات بدنی و تاکتیکی امروز نظاره گر بازی درون تیمی شاگردان خود بود که تلاش آنها در دو نیمه ۳۵ دقیقه ای با تساوی یک - یک همراه بود.

این بازی با تمام قوانین و جزئیات مورد تأیید فیفا در بخش داوری، استادیوم، گرم کردن قبل از مسابقه و ... برگزار شد.

انگیزه بالا، اعتماد به نفس قابل توجه و انرژی آنها در تمام لحظات بازی جزو نکاتی بود که این نبرد درون تیمی را جذاب تر از همیشه کرده بود.

شاگردان عبدی قرار است امشب جلسه آنالیز بازی، داشته باشند تا با آگاهی هرچه بیشتر تمرینات را پیگیری کنند.

کد مطلب 6852160

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