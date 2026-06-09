تمرین اختصاصی دو بازیکن تیم امید در اردوی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال امید ایران پس از یک روز استراحت طبق برنامه از پیش تعیین شده در اردوی آنتالیا از صبح امروز تمرینات خود را از سر گرفت.

ملی پوشان زیر ۲۳ سال پس از نرم دوی دور زمین مسابقه بازی آقا وسط انجام دادند.

سپس مدافعان تمرین تخصصی زیر نظر ابراهیم شکوری مربی تیم برگزار کردند.

هافبک ها نیز تحت نظر محمدرضا مهدوی دیگر عضو کادرفنی، بازیسازی و نحوه پخش و گردش توپ در میانه میدان را انجام دادند.

مهاجمان نیز به طور جداگانه تمرین قرار گرفتن در موقعیت برای زدن ضربات نهایی را اجرا کردند.

ادیب زارعی و محمدعلی شکیبا دروازهای حاضر در اردو نیز تمرینات اختصاصی را با رضا حاجی اسبویی انجام دادند و سپس با ترکیب کارهای فنی به جمع سایر نفرات اضافه شدند.

تمرین امروز نزدیک به ۱۱۰ دقیقه برگزار شد و قرار است تیم ملی امید عصر امروز هم تمرینات تاکتیکی داشته باشد تا همچنان به تمرینات فشرده خود ادامه دهد.