https://mehrnews.com/x3cgR2 ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۱ کد مطلب 6854463 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۱ گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان را در اجتماع شبانه گرامی داشتند. دریافت 6 MB کد مطلب 6854463 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری صدمین اجتماع بزرگ نحن منتقمون در کرمانشاه نود و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام ۸ شهید امنیت نود و نهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود برچسبها کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران ایران
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