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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۵

بازدید تاج از اردوی تیم فوتبال امید

بازدید تاج از اردوی تیم فوتبال امید

رئیس فدراسیون با حضور در مرکز ملی فوتبال، از اردوی تیم امید بازدید کرد و در جریان آخرین روند آماده‌سازی این تیم برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج بلافاصله پس از ورود به ایران، با حضور در مرکز ملی فوتبال از اردوی تیم امید بازدید کرد و در نشستی با اعضای کادر مدیریتی و فنی این تیم، آخرین برنامه‌ها و روند آماده‌سازی ملی‌پوشان امید را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال امید، اجلال نصیری مدیر تیم و سمیه دهقانیان رئیس دپارتمان جوانان، گزارشی از روند برگزاری اردوها، برنامه‌های آماده‌سازی و اقدامات انجام‌شده برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ارائه کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال پس از استماع گزارش‌های ارائه‌شده، ضمن تأیید برنامه‌های آماده‌سازی و اردوهای تیم ملی امید، بر استمرار روند فعلی و اجرای دقیق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کرد.

تاج همچنین با اشاره به اهمیت بازی‌های آسیایی ناگویا، این رقابت‌ها را یکی از مراحل مهم در مسیر آماده‌سازی تیم ملی امید دانست و از کادر فنی و اجرایی خواست ضمن تمرکز کامل بر کسب بهترین نتیجه در این مسابقات، هدف راهبردی فوتبال ایران یعنی موفقیت در مسیر صعود به رقابت‌های فوتبال المپیک ۲۰۲۸ را نیز با برنامه‌ریزی دقیق دنبال کنند.

کد مطلب 6876975

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