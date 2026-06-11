به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، ابراهیم شکوری مربی تیم ملی امید ایران و دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال، در حاشیه اردوی آماده‌سازی این تیم در آنتالیای ترکیه، از بازگشت خود به مجموعه فدراسیون، شرایط اردوی برون‌مرزی، حمایت‌های صورت گرفته از تیم امید و ضرورت تغییر نگاه به این رده سنی صحبت کرد.

خوشحالم اینگونه باز به فدراسیون برگشتم

شکوری در ابتدای صحبت‌های خود درباره بازگشت به فدراسیون فوتبال در قامت مربی تیم ملی امید گفت: من خودم را عضوی از خانواده فوتبال می‌دانم. در دوره‌ای هوادار فوتبال بودم، مدتی به عنوان بازیکن فعالیت کردم، پس از آن مسئولیت‌های مدیریتی را تجربه کردم و امروز هم خدا را شکر این فرصت فراهم شده که در کادر فنی تیم ملی امید حضور داشته باشم.

وی ادامه داد: از اعتمادی که حسین عبدی به من داشته بسیار خوشحالم. حضور دوباره در مجموعه فدراسیون فوتبال و همکاری با همکاران سابقم اتفاق خوبی برای من است. این مسئولیت یک چالش جدید و جذاب محسوب می‌شود و امیدوارم در نهایت به یک دستاورد بزرگ برای فوتبال ایران منجر شود.

برگزاری این اردو در شرایط فعلی جای تقدیر دارد

مربی تیم ملی امید در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور و دشواری‌های برگزاری اردوهای خارجی اظهار داشت: همه می‌دانند که کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و مسائل مختلف اقتصادی و محدودیت‌های موجود کار را سخت‌تر کرده است. با این حال برگزاری اردویی با این کیفیت در خارج از کشور واقعاً ارزشمند است و باید از همه مسئولانی که برای برگزاری این اردو تلاش کردند تشکر کرد. فدراسیون فتق العاده عمل کرد. پرواز چارتر و محل تمرین مناسب قطعا نتیجه اس را به ملت خواهد داد.

او افزود: امکاناتی که در اختیار تیم قرار گرفته، شرایط مناسبی را برای آماده‌سازی بازیکنان فراهم کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که حمایت لازم از تیم امید در حال انجام است و امیدواریم این روند تا زمان مسابقات نیز ادامه پیدا کند.

برای موفقیت در آسیا و المپیک باید نگاه‌ها تغییر کند

شکوری معتقد است فوتبال ایران برای پایان دادن به ناکامی‌های طولانی‌مدت در رده امید نیازمند تغییر نگرش است.

او ادامه داد: برای رسیدن به موفقیت باید نگاه ویژه‌ای به تیم امید وجود داشته باشد. بازیکنانی که امروز در این اردو حضور دارند، بازیکنان باتجربه‌ای هستند که بسیاری از آنها در سطح فوتبال بزرگسالان بازی کرده‌اند. کادر فنی نیز از نفرات باتجربه و متخصص تشکیل شده است و این مجموعه شایسته حمایت ویژه است.

شکوری یکی از نقاط قوت اردوی فعلی را حضور کامل بازیکنان مورد نظر کادر فنی دانست و گفت: شاید جزو معدود اردوهایی باشد که تقریباً همه نفرات مدنظر کادر فنی در کنار یکدیگر حضور دارند. این موضوع برای هر سرمربی و کادر فنی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به هماهنگی بیشتر تیم کمک کند.

وی اضافه کرد: شروع کار بسیار امیدوارکننده بوده و فضای اردو نیز کاملاً حرفه‌ای است. همین موضوع می‌تواند نویدبخش آینده‌ای روشن برای تیم ملی امید باشد.

کار فنی بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که از بیرون دیده می‌شود

دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از صحبت‌های خود به دشواری‌های فعالیت در کادر فنی اشاره کرد و گفت: شاید زمانی که در بخش مدیریتی فعالیت می‌کردیم تصور می‌شد کار اصلی در زمین تنها به برگزاری یک تمرین خلاصه می‌شود، اما وقتی وارد فضای فنی می‌شوید متوجه حجم بالای مسئولیت‌ها خواهید شد.

او ادامه داد: تمرینات صبح و عصر، بررسی وضعیت بازیکنان، آنالیز حریفان، تحلیل عملکرد تیم خودمان و برنامه‌ریزی‌های مستمر برای هر جلسه تمرینی، همه نشان می‌دهد که فعالیت در بخش فنی کاری بسیار دشوار و طاقت‌فرساست.

تیم ملی امید به حمایت مستمر نیاز دارد

شکوری با اشاره به زمان باقی‌مانده تا رقابت‌های پیش رو اظهار داشت: تا مسابقات ناگویا فرصت زیادی نداریم و حدود دو تا سه ماه زمان در اختیار خواهیم داشت. امیدوارم همان حمایت‌هایی که تاکنون از تیم صورت گرفته، در ادامه مسیر نیز ادامه پیدا کند تا بتوانیم با آمادگی کامل در مسابقات حاضر شویم.

فوتبال یک پروژه بلندمدت است

مربی تیم ملی امید در پایان تأکید کرد که موفقیت در فوتبال با نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت به دست نمی‌آید.

وی گفت: به اعتقاد من نگاه کوتاه‌مدت و صرفاً نتیجه‌محور باید از فوتبال ایران فاصله بگیرد. موفقیت در فوتبال حاصل یک فرآیند مستمر است و باید برای آن برنامه‌ریزی بلندمدت داشت. اگر چنین نگاهی شکل بگیرد، تیم امید و فوتبال ایران می‌توانند به اهداف بزرگی که سال‌ها در انتظار آن بوده‌ایم دست پیدا کنند.