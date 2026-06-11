پورعلی گنجی: عدالت باید در زمین اجرا شود/ از نبود آزادی ضربه خورده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پورعلی‌گنجی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در حاشیه تمرین امروز پنج‌شنبه ۲۱ خرداد این تیم درباره شرایط سرخپوشان اظهار کرد: فصل گذشته به دلیل شرایط موجود به شکل نامشخصی متوقف شد و در این مدت تمرینات انفرادی را پشت سر گذاشتیم. چند روزی است که تمرینات گروهی را آغاز کرده‌ایم و خوشبختانه شرایط بدنی بازیکنان مناسب است. همه تلاش می‌کنیم تا مسابقات برگزار شود و بتوانیم به اهدافی که در نظر داریم دست پیدا کنیم.

وی در خصوص بحث‌های مطرح شده پیرامون سهمیه آسیایی پرسپولیس گفت: درباره انتخاب یا عدم انتخاب پرسپولیس برای حضور در رقابت‌های آسیایی، معتقدم عدالت باید در زمین مسابقه اجرا شود. هنوز هفت یا هشت بازی تا پایان لیگ باقی مانده بود و به نظر من باید مسابقات ادامه پیدا می‌کرد. همانند بسیاری از لیگ‌های دنیا زمان کافی برای برگزاری بازی‌ها وجود داشت و فکر می‌کنم ما می‌توانستیم در آن دیدارها امتیازات لازم را کسب کنیم.

مدافع پرسپولیس ادامه داد: هرچند در مقطعی شرایط تیم چندان مطلوب نبود اما بازیکنان و کادر فنی باتجربه‌ای داشتیم که می‌توانستند تیم را به شرایط خوب بازگردانند و حتی برای قهرمانی بجنگند. امیدوارم در نهایت تصمیمی اتخاذ شود که بر پایه عدالت باشد و بتوانیم به هدف حضور در رقابت‌های آسیایی برسیم.

پورعلی‌گنجی درباره وضعیت پرونده مربوط به سهمیه آسیایی نیز خاطرنشان کرد: قرار است کمیته استیناف رأی خود را اعلام کند. اگر رأی تأیید شود گل‌گهر راهی مسابقات خواهد شد و اگر رأی نقض شود دیداری میان پرسپولیس و چادرملو برگزار می‌شود و تیم برنده با گل‌گهر رقابت خواهد کرد. هر دو باشگاه نسبت به این موضوع اعتراض داشته‌اند اما ما تنها به دنبال اجرای عدالت هستیم و نمی‌خواهیم حقی از تیم دیگری ضایع شود. دوست داریم همه چیز در زمین مسابقه مشخص شود و بتوانیم با کسب نتایج لازم در لیگ قهرمانان آسیا ۲ حضور داشته باشیم.

وی در خصوص از دست رفتن امتیازات پرسپولیس در فصل گذشته عنوان کرد: پرسپولیس در برخی مسابقات خانگی مقابل تیم‌هایی که شانس پیروزی برابر آنها را داشت امتیازات مهمی از دست داد و همین موضوع باعث شد از رسیدن به لیگ نخبگان آسیا باز بماند.

مدافع سرخپوشان با اشاره به مشکلات پرسپولیس در سال‌های اخیر گفت: در یکی دو فصل گذشته با چالش‌های متعددی از جمله تغییر سرمربی، جابه‌جایی بازیکنان و همچنین بازی نکردن در ورزشگاه آزادی مواجه بودیم. به اعتقاد من دوری از ورزشگاه آزادی ضربه بزرگی به پرسپولیس وارد کرد، زیرا حضور هواداران در این ورزشگاه همواره به تیم کمک کرده است.

وی افزود: امیدوارم نخستین اتفاق مثبت برای فصل آینده بازگشت پرسپولیس به ورزشگاه آزادی باشد. از زمانی که آزادی را در اختیار نداشتیم، با وجود همه مشکلات همچنان در جمع تیم‌های بالای جدول قرار گرفتیم اما معتقدم شرایط فصل گذشته به گونه‌ای رقم خورد که نتوانستیم به نتایج مورد انتظار دست پیدا کنیم.

پورعلی‌گنجی درباره انتظار هواداران از پرسپولیس اظهار داشت: هواداران همیشه به ما لطف داشته‌اند و طبیعی است که انتظار داشته باشند در همه مسابقات پیروز شویم. با این حال باید همه شرایط را در کنار هم قرار داد و سپس عملکرد تیم را قضاوت کرد. ما همیشه تلاش کرده‌ایم برای خوشحالی هواداران از تمام توان خود استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: استقلال و پرسپولیس بخش بزرگی از جامعه فوتبال ایران را تشکیل می‌دهند و موفقیت این تیم‌ها می‌تواند شادی را به جامعه منتقل کند. امیدوارم تصمیمات بهتری برای تیم‌های پرهوادار گرفته شود تا بتوانند در مسیر موفقیت حرکت کنند.

پورعلی‌گنجی همچنین در پاسخ به سوالی درباره شرایط خود و حضور در تیم ملی، ترجیح داد در این خصوص صحبتی نکند.