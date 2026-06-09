حملات مجدد به صور؛ آمار شهدای لبنان به ۳۶۶۶ نفر رسید

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: منابع لبنانی از حملات جدید رژیم صهیونیستی به شهر صور خبر دادند.جنگنده های اسرائیلی در دو نوبت منطقه الزارعه در شهر صور را بمباران کردند.

شرق شهر صور نیز بمباران شد. اردوگاه آوارگان فلسطینی البص نیز بار دیگر آماج حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

همزمان وزارت بهداشت لبنان آمار جدیدی از شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان منتشر کرد.

شلیک موشک حزب الله به پهپاد اسرائیلی بر فراز «اقلیم التفاح»

حزب الله لبنان اعلام کرد که با یک موشک زمین به هوا، به مقابله با پهپاد اسرائیلی از نوع هرمس ۴۵۰ پرداخته است. این عملیات در آسمان اقلیم التفاح انجام شده است.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد که رزمندگانش با ریزپرنده‌های انتحاری ابابیل، یک دستگاه خودروی «نامیرا» متعلق به ارتش صهیونیستی را هدف قرار داده ‌اند.

حزب الله لبنان همچنین از حمله به نظامیان اسرائیلی در شهرک القنطره با پهپاد انتحاری خبر داد.

جدیدترین آمار شهدای حملات اسرائیل به لبنان

بر این اساس شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از دوم مارس گذشته تاکنون به ۳۶۶۶ نفر و مجروحان ۱۱۳۲۱ نفر رسیده است.

حمله شدید به صور

منابع لبنانی از حمله شدید جنگنده های رژیم صهیونیستی به شهر صور خبر دادند.

خبرنگار الجزیره نیز به بمباران اردوگاه آوارگان فلسطینی البص در شهر صور اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی تنها چند ساعت پس از صدور دستور تخلیه، به شهر صور در جنوب لبنان حمله کرد و بدون ارائه مدرک، مدعی حضور نیروهای حزب‌الله شد.

این بخشی از تشدید حملات است که شامل حملات در نبطیه نیز می‌شود، اقدامی که نشان دهنده گسترش عملیات نظامی به داخل لبنان است.

همچنین جنگنده های اسرائیلی شهرکهای صریفا و حاریص را بمباران کردند. پهپاد اسرائیلی نیز شهرک برج قلاویه را در دو نوبت هدف قرار داد.

خبرنگار الجزیره نیز از حمله توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک المنصوری در صور در جنوب لبنان خبر داد.

رخنه از لبنان به الجلیل علیا؛ تبادل آتش رخ داد

رسانه های رژیم صهیونیستی از تبادل آتش در نزدیکی سلسله جبال رامیم در الجلیل در شمال فلسطین اشغالی به دنبال نفوذ فرد مسلح خبر دادند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد: تبادل تیراندازی در مرز با لبنان در نزدیکی سلسله جبال رامیم در الجلیل علیا به دنبال رخنه یک فرد مسلح روی داده است.

این رسانه اسرائیلی اعلام کرد: فرد مسلح به نظامیان اسرائیلی در نزدیکی نوار مرزی با لبنان تیراندازی کرد.

منابع صهیونیستی با اشاره به اینکه تعداد افراد مسلحی که به داخل اراضی اشغالی رخنه کرده اند بیش از یک نفر است، مدعی شدند: جستجوی برای یافتن دومین فرد مسلح در نزدیکی مرز با لبنان ادامه دارد.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: به ساکنان شهرک‌های مسکاف عام، مرگیلوت و مناره دستور داده شده است که از دستورالعمل‌های مقامات امنیتی محلی پیروی کنند، در داخل خانه بمانند و از رفت و آمد در داخل شهر خودداری کنند.

پیشنهاد بی‌شرمانه بن گویر علیه زنان لبنانی با هدف فشار به حزب الله

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در جلسه کابینه امنیتی این رژیم خواستار تشدید اقدامات علیه لبنان شد.

شامگاه دیروز نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با محور بررسی راهکارهای مقابله با حزب‌الله تشکیل شد؛ نشستی که در ادامه موج بی‌سابقه بمباران جنوب لبنان در بیش از سه ماه اخیر برگزار شد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که اغلب اعضای کابینه بر تشدید حملات، افزایش بمباران‌ها و گسترش ویرانی‌ها تأکید کردند.

در این میان، «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم نیز موضعی متفاوت اما تندتر مطرح کرد.

او در کنار درخواست برای افزایش حملات هوایی گفت: باید از چارچوب‌های معمول خارج شویم، مناطق بیشتری را اشغال کنیم و زنان و فرزندان آنان را بازداشت و به زندان منتقل کنیم؛ این کار بیشترین فشار را بر آنان وارد می‌کند.

در همین نشست، «گدعون ساعر» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به وضعیت میدانی هشدار داد که حزب‌الله در تلاش است اسرائیل را به سمت یک جنگ فرسایشی سوق دهد.

۸ شهید و ۳۲ زخمی در حمله به شهر صور

وزارت بهداشت لبنان از شهادت هشت نفر و زخمی شدن ۳۲ نفر دیگر در حمله رژیم صهیونیستی به محله المساکن در شهر صور خبر داد و اعلام کرد که عملیات آوار برداری ادامه دارد.

جدیدترین تصمیم خصمانه کابینه اشغالگران علیه لبنان

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه در جلسه امروز خود تصویب کرد که در صورت شلیک موشک از داخل اراضی لبنان به سمت داخل اراضی اشغالی فلسطین، بدون موافقت سیاسی، به بیروت حمله کند.

چرا اسرائیل حملاتش را به صور و نبطیه تشدید کرده است؟

سرتیپ محمد الصمادی، تحلیلگر امور نظامی به العربی گفت: دستور تخلیه اخیر اسرائیل، که شامل صور و نبطیه نیز می‌شود، نشان دهنده تغییر در ماهیت حملات نظامی اسرائیل است. اسرائیل از تمرکز بر مناطق مرزی به هدف قرار دادن مناطق داخلی لبنان روی آورده است، چرا که بر این گمان است که به دستاوردهای میدانی دست یافته است که به آن اجازه می‌دهد از سیاست مهار به سیاست فرسایشی شدید تغییر رویکرد دهد.

الصمادی، که از امان، پایتخت اردن، با تلویزیون العربی صحبت می‌کرد، افزود: این دستورات تخلیه در چارچوب هشدارهای معمولی نیست بلکه مقدمه‌ای برای مرحله جدیدی از عملیات نظامی هستند که با هدف تغییر دائمی واقعیت امنیتی در جنوب لبنان، از طریق تضعیف توانایی‌های نظامی حزب‌الله و جلوگیری از هرگونه تهدید برای شهرک‌های شمالی(اراضی اشغالی) انجام می‌شود.

وی گفت: وارد کردن شهرهای استراتژیکی مانند صور و نبطیه در طرح تخلیه، تحولی قابل توجه است و نشان دهنده آمادگی اسرائیل برای گسترش عملیات خود و ایجاد یک منطقه آتش گسترده و در عین حال ارسال پیام‌های بازدارنده به ایران است.

این کارشناس افزود: شواهد میدانی، از جمله استقرار مواضع و استحکامات اسرائیل در جنوب لبنان طی چند ماه گذشته، نشان می‌دهد که تل‌آویو به دنبال ایجاد حضور نظامی بلندمدت در مناطق استراتژیک است. تل‌آویو همچنان به گسترش عملیات خود با هدف سلب توانایی‌های نظامی حزب‌الله و کاهش منابع تهدید در درازمدت ادامه می‌دهد.

تل آویو نبرد را به سمت صور سوق می‌دهد

از سوی دیگر، محمد حمیه، پژوهشگر امور منطقه‌ای و بین‌المللی، معتقد است که تشدید اخیر تنش‌ها توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان با هدف افزایش فشار بر حزب‌الله و تلاش برای تغییر معادله امنیتی است که در دوره گذشته وجود داشت.

اهمیت شهر صور

حمیه در گفتگو با تلویزیون العربی از بیروت بیان کرد: صور به عنوان دومین شهر بزرگ جنوب لبنان از اهمیت ویژه و ارزش نمادین بالایی برخوردار است. این شهر هنوز ده‌ها هزار نفر جمعیت دارد و روستاهای اطراف آن نیز در آن ساکن هستند، و همین امر باعث می‌شود هشدارهای صادر شده به آن، اقدامی با ابعاد سیاسی و نظامی باشد که فراتر از جنبه میدانی فوری است.

شکست اسرائیل در معادله ضاحیه در برابر شهرک های شمالی اراضی اشغالی

وی افزود: اسرائیل در تحمیل معادله «ضاحیه بیروت در برابر شهرک های شمالی» برای تضمین امنیت شهرک‌های شمالی خود، به ویژه پس از ورود ایران به این درگیری و ایجاد معادله جدید، شکست خورده است و هدف قرار دادن ضاحیه بیروت حملات به اسرائیل را به همراه خواهد داشت.

او گفت: این معادله، کابینه بنیامین نتانیاهو را با چالش‌های فزاینده‌ای در رابطه با حفاظت از جبهه شمالی مواجه کرده است، که باعث شده اسرائیل با تشدید حملات و صدور هشدار به مناطق و شهرهای کلیدی مانند صور، حملات نظامی خود را در جنوب لبنان گسترش دهد.

چرا اسرائیل به تشدید تنش در لبنان ادامه می‌دهد؟

امطاس شحاده، مدیر برنامه مطالعات اسرائیل در مرکز مدی الکرمل، به نوبه خود گفت: تشدید تنش اسرائیل در لبنان بخشی از تلاش‌های تل‌آویو برای جلوگیری از هرگونه توافق احتمالی بین آمریکا و ایران است. اسرائیل هرگونه تفاهم بین دو طرف را به عنوان توافقی می‌داند که به منافع استراتژیک آن آسیب می‌رساند.

شحاده در گفتگو با تلویزیون العربی از حیفا گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بارها از توافق قریب‌الوقوع با تهران صحبت کرده است، اما این اظهارات هنوز به گام‌های عملی منجر نشده‌اند و با توجه به پیچیدگی‌های سیاسی موجود، حساب کردن روی آنها دشوار است. اسرائیل به موازات تشدید تنش در میدان جنگ، با هدف جلوگیری از توافق بین واشنگتن و تهران، به طور مداوم بر دولت آمریکا فشار وارد می‌کند.

او تحرکات نظامی اخیر در لبنان را بخشی از این تلاش دانست.

بن گویر: باید از چارچوب های معمول خارج شویم

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در جلسه کابینه امنیتی این رژیم خواستار تشدید اقدامات علیه لبنان شد.

شامگاه دیروز نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با محور بررسی راهکارهای مقابله با حزب‌الله تشکیل شد؛ نشستی که در ادامه موج بی‌سابقه بمباران جنوب لبنان در بیش از سه ماه اخیر برگزار شد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که اغلب اعضای کابینه بر تشدید حملات، افزایش بمباران‌ها و گسترش ویرانی‌ها تأکید کردند.

در این میان، «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم نیز موضعی متفاوت اما تندتر مطرح کرد.

او در کنار درخواست برای افزایش حملات هوایی گفت: باید از چارچوب‌های معمول خارج شویم، مناطق بیشتری را اشغال کنیم و زنان و فرزندان آنان را بازداشت و به زندان منتقل کنیم؛ این کار بیشترین فشار را بر آنان وارد می‌کند.

در کنار این اظهارات، بازداشت اعضای خانواده نیروهای مقاومت در سرزمین‌های فلسطینی پیشینه‌ای طولانی دارد و طی سال‌های گذشته، بازداشت زنان و فرزندان مبارزان در کرانه باختری به‌عنوان یکی از ابزارهای فشار مورد استفاده قرار گرفته است.

تخریب کامل خانه‌های افراد مرتبط با عملیات‌های مقاومت و آوارگی ساکنان نیز از دیگر اقداماتی است که به‌عنوان مجازات جمعی در این مناطق گزارش شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمارهای منتشرشده، ارتش اسرائیل از دوم مارس گذشته در جریان حملات گسترده به لبنان، ۳۶۳۷ نفر را به شهادت رسانده، هزاران نفر را زخمی کرده و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است.

ساعر: حزب الله ما را به سمت جنگ فرسایشی سوق می دهد

در همین نشست، «گدعون ساعر» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به وضعیت میدانی هشدار داد که حزب‌الله در تلاش است اسرائیل را به سمت یک جنگ فرسایشی سوق دهد.

از افزایش تسلیحات تا تاکید بر اشغال بخش هایی از لبنان

همچنین «یتسحاق واسرلوف» از حزب راست‌افراطی «قدرت یهودی» بر ضرورت افزایش تسلیحات تأکید کرد و «اوریت استروک» از حزب «صهیونیسم دینی» نیز خواستار اشغال بخش‌هایی از خاک لبنان شد.

مقابله حزب الله با پهپاد هرمس اسرائیل

حزب الله لبنان اعلام کرد که با یک موشک زمین به هوا، به مقابله با پهپاد اسرائیلی از نوع هرمس ۴۵۰ پرداخته است. این عملیات در آسمان اقلیم التفاح انجام شده است.

حملات مقاومت با پهپاده های انتحاری به اشغالگران

مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد که رزمندگانش با ریزپرنده‌های انتحاری ابابیل، یک دستگاه خودروی «نامیرا» متعلق به ارتش صهیونیستی را هدف قرار داده ‌اند.

حزب الله لبنان همچنین از حمله به نظامیان اسرائیلی در شهرک القنطره با پهپاد انتحاری خبر داد.

تداوم حملات به جنوب لبنان

خبرنگار المیادین نیز از حمله جنگنده های اسرائیلی به وادی الخردلی و نیز یک شهرک در بنت جبیل در جنوب لبنان خبر داد و به زخمی شدن دو نیروی امدادی در جریان حمله به شهرک الشرقیه در جنوب لبنان اشاره کرد.

شهرک المصباح در منطقه الزهرانی در جنوب لبنان نیز هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

خبرنگار الجزیره از حمله پهپاد اسرائیلی به شهرک انصاریه در صیدا در جنوب لبنان خبر داد.

خبرنگار الحدث گزارش داد که یک خودرو در انصاریه در جنوب لبنان هدف قرار گرفته است.