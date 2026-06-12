پیروزی تیم ملی والیبال زنان ایران مقابل هنگ کنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال زنان ایران در چارچوب مسابقات آخرین روز مرحله مقدماتی از ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح به مصاف هنگ کنگ رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.



شاگردان لی دو هی در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۸ فاتح این میدان شدند تا دومین برد خود را تجربه کنند.



الهه پورصالح با کسب ۱۳ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و هنگ کنگ را به دست آورد. فاطمه خلیلی نیز موفق به کسب ۱۱ امتیاز برای ایران در این دیدار شد.



تیم ملی والیبال زنان ایران در پایان مرحله مقدماتی با کسب دو پیروزی مقابل لبنان و هنگ کنگ و ۶ امتیاز در رتبه چهارم جدول گروه دوم قرار گرفت. زنان والیبال ایران روز یکشنبه ۲۴ خرداد در آخرین مسابقه خود و از ساعت پنج بامداد برای کسب رتبه هفتم مسابقات به مصاف تیم چهارم گروه اول می‌رود.