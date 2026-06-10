به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوره مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها در گروه مردان از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد) با دیدار تیم‌های لهستان و کوبا در سالن پارک ورزشی المپیک شهر لین‌یی آغاز شد. تیم ملی والیبال لهستان که عنوان پرافتخارترین تیم‌ لیگ ملت‌های والیبال را یدک می‌کشد، در این مسابقه با اقتدار و سه بر صفر کوبا را شکست داد تا سه امتیاز کامل این جدال را به دست آورد.



شاگردان نیکولا گربیچ با امتیازهای ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند و در صدر جدول مسابقات قرار گرفتند. بارتوش گومولکا قطر پاسور تیم لهستان با کسب ۱۵ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد.



تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲:۳۰ بامداد روز پنج‌شنبه ۲۱ خرداد در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به مصاف برزیل می‌رود.