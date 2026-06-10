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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

نخستین پیروزی لیگ ملت‌ها به نام لهستان ثبت شد

نخستین پیروزی لیگ ملت‌ها به نام لهستان ثبت شد

تیم ملی والیبال لهستان در نخستین دیدار لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان موفق به شکست کوبا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوره مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها در گروه مردان از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد) با دیدار تیم‌های لهستان و کوبا در سالن پارک ورزشی المپیک شهر لین‌یی آغاز شد. تیم ملی والیبال لهستان که عنوان پرافتخارترین تیم‌ لیگ ملت‌های والیبال را یدک می‌کشد، در این مسابقه با اقتدار و سه بر صفر کوبا را شکست داد تا سه امتیاز کامل این جدال را به دست آورد.

شاگردان نیکولا گربیچ با امتیازهای ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند و در صدر جدول مسابقات قرار گرفتند. بارتوش گومولکا قطر پاسور تیم لهستان با کسب ۱۵ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲:۳۰ بامداد روز پنج‌شنبه ۲۱ خرداد در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به مصاف برزیل می‌رود.

کد مطلب 6855951

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