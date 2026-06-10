۲.۶ تن آرد فاقد مجوز در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: مأموران انتظامی حین انجام مأموریتهای کنترلی و گشتزنی در سطح شهر به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسیهای لازم، مشخص شد محموله حمل شده شامل ۶۵ کیسه آرد فاقد مجوز قانونی است.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در مجموع ۲ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم آرد از این خودرو کشف شد که برابر نظر کارشناسان، ارزش آن به حدود ۴۵۰ میلیون ریال میرسد.
یاری با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.
وی در پایان بر تداوم نظارتها و برخورد با هرگونه فعالیت خارج از ضوابط قانونی در حوزه توزیع و جابهجایی کالاهای اساسی تأکید کرد.
نظر شما