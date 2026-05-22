سهمیه آسیایی به نام خاتون یا مربی؟/ ابهامی که فوتبال زنان را درگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریور ۱۴۰۵ فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان ایران در حالی استارت خواهد خورد که بازار نقل‌وانتقالات از حالا داغ‌تر از همیشه دنبال می‌شود. بازاری که این بار تنها به جابه‌جایی بازیکنان ختم نشده و نام چند مربی سرشناس، باشگاه‌های بزرگ و حتی سهمیه حضور در لیگ قهرمانان زنان آسیا را هم در مرکز توجه قرار داده است.

در روزهایی که تیم‌ها خود را برای آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان آماده می‌کنند بدون تردید مهم‌ترین نام مطرح‌شده در نقل‌وانتقالات مرضیه جعفری است. سرمربی موفق و پرافتخار فوتبال زنان ایران که بعد از سال‌ها حضور روی نیمکت خاتون بم حالا گفته می‌شود پیشنهادهای مهمی را روی میز خود دارد. از پرسپولیس و استقلال گرفته تا ادامه همکاری با خاتون بم و حتی پیشنهادهایی از تیم ملی ایران، هند و عراق؛ موضوعی که نشان می‌دهد جایگاه جعفری در فوتبال زنان آسیا نسبت به سال‌های گذشته بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته است.

در این میان اما مسئله‌ای که فضای فوتبال زنان را پیچیده‌تر کرده خبرهای مربوط به آینده باشگاه خاتون بم است. تیمی که طی سال‌های اخیر به یکی از پرافتخارترین و باثبات‌ترین باشگاه‌های فوتبال زنان ایران تبدیل شده و موفق شده سهمیه حضور در لیگ قهرمانان زنان آسیا را هم به دست بیاورد. در هفته‌های اخیر خبرهایی درباره احتمال واگذاری یا تغییر مالکیت این باشگاه مطرح شده اتفاقی که در صورت رخ دادن می‌توانست سرنوشت سهمیه آسیایی این تیم را هم تحت تاثیر قرار بدهد.

همین موضوع باعث شد صحبت‌های فریده شجاعی نایب‌رئیس بانوان فدراسیون فوتبال بازتاب زیادی پیدا کند. شجاعی در واکنش به سوالی درباره سرنوشت سهمیه آسیایی خاتون بم تاکید کرده بود که این سهمیه متعلق به باشگاه خاتون است و به تیم دیگری منتقل نمی‌شود. با این حال او در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره کرد که مرضیه جعفری اعتقاد دارد در صورت حضور در هر تیمی می‌تواند آن سهمیه را نیز با خود ببرد. جمله‌ای که خیلی زود به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات این روزهای فوتبال زنان تبدیل شد.

البته خود جعفری تاکنون به صورت رسمی درباره این موضوع صحبت نکرده و تلاش‌ها برای دریافت توضیح مستقیم از او هم فعلاً بی‌نتیجه مانده است اما خبرهای غیررسمی و اتفاقاتی که در پشت‌پرده نقل‌وانتقالات رخ داده تا حدی این گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‌کند.

در همین چارچوب نام پرسپولیس هم بیش از هر زمان دیگری به فوتبال زنان گره خورده است. گفته می‌شود پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در هفته‌های اخیر مذاکراتی را با مدیران خاتون بم انجام داده و تلاش داشته ضمن همکاری با مرضیه جعفری شرایطی را فراهم کند که تیم زنان پرسپولیس با استفاده از ساختار خاتون بم سریع‌تر وارد فضای رقابت‌های آسیایی شود. حتی بحث تشکیل تیمی با عنوان «پرسپولیس بم» هم مطرح شده بود. ایده‌ای که می‌توانست یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌های فوتبال زنان ایران باشد.

پرسپولیس که فصل گذشته در لیگ برتر زنان نتوانست نتایج قابل‌توجهی کسب کند و در رتبه هفتم جدول ۱۰ تیمی قرار گرفت به دنبال آن بود تا با استفاده از تجربه جعفری و حضور احتمالی در ساختار خاتون فاصله خود را با تیم‌های مدعی کمتر کند و حتی شانس حضور در آسیا را به دست بیاورد. از سوی دیگر طبیعی بود که حضور دوباره در لیگ قهرمانان آسیا برای مربی‌ای مثل مرضیه جعفری هم جذابیت ویژه‌ای داشته باشد. مربی‌ای که طی سال‌های گذشته به یکی از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال زنان ایران در سطح آسیا تبدیل شده است.

با این حال خبرهای رسیده حاکی از آن است که پروژه همکاری جعفری با پرسپولیس فعلاً به نتیجه نرسیده و انتقال احتمالی مالکیت خاتون بم نیز منتفی شده است. در نتیجه به نظر می‌رسد رویای آسیایی‌شدن سریع پرسپولیس زنان دست‌کم در مقطع فعلی عملی نخواهد شد و مدیران این باشگاه باید مسیر متفاوتی را برای ساختن تیمی مدعی در فوتبال زنان دنبال کنند.

اتفاقات این روزهای فوتبال زنان ایران نشان می‌دهد این فوتبال دیگر وارد مرحله‌ای شده که نقل‌وانتقالات، پروژه‌های مدیریتی، سهمیه‌های آسیایی و رقابت برای جذب مربیان بزرگ به بخشی جدی از فضای آن تبدیل شده است. فضایی که شاید تا چند سال قبل کمتر کسی تصور می‌کرد تا این اندازه مورد توجه قرار بگیرد.