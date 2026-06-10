حملات جدید به جنوب لبنان؛ ضربات مهلک پهپادی حزب الله به اشغالگران

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان امروز نیز تداوم داشته و بر اثر آن شماری شهید و زخمی شده اند. ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز حملات شدیدی به جنوب لبنان انجام داده است. شهرکهای النبطیه الفوقا، حبوش، کفررمان، برعشیت، کفرا، دیرقانون النهر، طیردبا، و الریحان در جنوب لبنان در چندین نوبت بمباران شدند.
حمله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به بقاع لبنان
منابع لبنانی اعلام کردند که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک های زلایا و قلیا در بقاع شرقی لبنان را گلوله باران کرد.
سلسله حملات جدید به جنوب لبنان
منابع خبری از سلسله حملات جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داده و اعلام کردند که القلیله در جنوب لبنان بمباران شده است. دیرالزهرانی در جنوب لبنان نیز لحظاتی قبل هدف حمله هوایی قرار گرفت.
همچنین البرج الشمالی در صور در جنوب لبنان نیز بمباران شد.
ضربات مهلک پهپادی حزب الله به اشغالگران
حزبالله اعلام کرد: ما با دو پهپاد یک خودروی حمل و نقل نظامی اسرائیلی را در قنطره و نظامیان را در چادری در نزدیکی زوطر الشرقیه، جنوب لبنان هدف قرار دادیم.
در بیانیه دیگری مقاومت لبنان اعلام کرد: ما یک خودروی ارتباطی دشمن اسرائیلی را با یک پهپاد در تل الصلعه در قنطره، جنوب لبنان، هدف قرار دادیم.
حزب الله خودرو اشغالگران را به آتش کشید
حزبالله اعلام کرد که یک خودروی نظامی ارتش اسرائیل در شهر القنطره هدف قرار گرفت و در آتش سوخت.
مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که این خودرو ارتش اشغالگر حامل اموال دزدیده شده از منازل لبنانی ها بود که هدف قرار گرفته و به آتش کشیده شد.
اصرار جوزف عون بر مذاکره
جوزف عون رئیس جمهور لبنان گفت: که تعرض به هر بخش از لبنان، به معنای حمله به کل کشور است و هیچ منطقهای از لبنان قابل تفکیک نیست.
عون افزود: هدف ما توقف حملات، عقبنشینی اسرائیل، بازگشت آوارگان و اسیران، استقرار ارتش در جنوب و واگذاری کامل مسئولیت امنیت و بازسازی کشور به دولت است.
وی ادامه داد: جنگ ما را به هدفمان نرساند و نتیجه آن حدود ۴ هزار شهید و خسارتهای مالی میلیاردی و بدون هیچ دستاوردی بوده است.
رئیس جمهور لبنان تاکید کرد: باید به مذاکرات فرصت دهیم تا ببینیم چه نتیجهای خواهد داشت و سپس بر اساس آن ارزیابی انجام شود.
عون گزارش رسانهها درباره اختلاف میان سران دولت را تکذیب کرد و گفت: برخلاف آنچه در رسانهها مطرح است، با رئیس پارلمان و نخست وزیر در هماهنگی کامل هستیم.
انفجار شدید در شهرک صهیونیستنشین
رسانههای عبری از شنیده شدن انفجار شدید در شهرک صهیونیستنشین شلومی در شمال فلسطین اشغالی بعد از نفوذ پهپادهای حزب الله خبر دادند.
جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از دوم مارس تاکنون
وزارت بهداشت لبنان آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به این کشور از ۲ مارس گذشته تاکنون را اعلام کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد که از تاریخ مذکور، ۳ هزار و ۶۹۶ نفر به شهادت رسیدند.
وزارت بهداشت لبنان همچنین اشاره کرد که از بازه زمانی اعلام شده ۱۱ هزار و ۴۱۳ نفر نیز مجروح شدند.
این وزارتخانه خبر داد که در ۲۴ ساعت گذشته ۵۹ نفر به شهادت رسیدند.
همزمان با تشدید حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، منابع خبری از شهادت دست کم ۲۰ نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر در مناطق مختلف لبنان از صبح امروز تاکنون خبر دادند.
در حمله هوایی اسرائیل به روستای دیرقانون النهر در جنوب لبنان ۵ نفر به شهادت رسیدند. حملاتی نیز به روستاهای طیردبا در شهرستان صور اجرا شد که طبق آمار اولیه ۷ نفر در این حملات به شهادت رسیدند و تعدادی دیگر زخمی شدند. جنگنده های اسرائیلی چهار بار پیاپی روستای طیردبا را بمباران کرد و روستای حومین الفوقا در شهرستان نبطیه نیز هدف حمله هوایی قرار گرفت.
حمله هوایی اسرائیل به منطقه المساکن در شهرستان صور نیز به شهادت ۵ نفر از جمله یک امدادرسان منجر شد و تعدادی زخمی برجا گذاشت. دو نفر نیز در حمله هوایی اسرائیل به روستای صدیقین در جنوب لبنان به شهادت رسیدند و یک نفر زخمی شد.
علاوه بر این، یک امدادرسان که چند روز پیش در حمله هوایی اسرائیل به روستای صریفا زخمی شده بود، امروز بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید. حمله پهپادی اسرائیل به یک دستگاه خودرو در جاده منتهی به روستای الدویر در شهرستان النبطیه نیز یک شهید برجا گذاشت.
شهادت سرباز لبنانی در حمله رژیم صهیونیستی
ارتش لبنان اعلام کرد که یکی از نیروهایش بر اثر شدت جراحات ناشی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقهای در النبطیه به شهادت رسیده است.
ارتش لبنان اعلام کرد که محمد سلیمان الاحمد سرباز لبنانی که چندی قبل در نبطیه زخمی شده بود امروز دهم ژوئن بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.
الاخبار چند روز قبل گزارش داده بود: در حالی که تشکیلات سیاسی لبنان مدام از پایان همیشگی خصومت سخن میگوید، ارتش لبنان با از دست دادن ۲۷ تن از نیروهای خود در جریان تجاوزات اخیر، بهای سنگینی را برای دفاع از حاکمیت ملی این کشور پرداخته است.
از زمان پایان جنگ ۲۰۲۴ و امضای توافق آتشبس در ۲۷ نوامبر همان سال، مقامات سیاسی لبنان از هر فرصتی برای اعلام تمایل خود به تسلیم و پایان وضعیت جنگی استفاده کردهاند. با وجود این،ارتش اشغالگر اسرائیل با بیاعتنایی کامل به این دست موضعگیریها، به تحقیر مقامات سیاسی لبنان ادامه داده و از زمان آغاز دوباره تجاوزات در ۲ مارس ۲۰۲۶ تا ۶ مه ۲۰۲۶، ۲۷ نظامی ارتش لبنان را به شهادت رسانده است.
بر اساس آخرین بیانیه ارتش، این ترورها به شکلی عامدانه و وحشیانه صورت گرفته است چرا که این نظامیان لبنانی در حین انجام وظیفه و با لباس رسمی هدف قرار گرفتهاند در حالی که مقامات سیاسی مدعی بودند لباس ارتش تهدیدی برای اسرائیل محسوب نمیشود، اما هدف جنگافزارهای اسرائیلی قرار گرفت.
شهدای ارتش لبنان فراتر از نامهایی در فهرستهای اداری، گواهی بر تداوم تجاوزگری در میانه سکوت و انفعال سیاسی مقامات لبنانی هستند.
۲ شهید در حمله رژیم صهیونیستی به صیدا
رسانههای لبنانی اعلام کردند در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر صیدا در جنوب لبنان، ۲ نفر به شهادت رسیدند.
صور زیر بمباران شدید اشغالگران
در این میان بیشترین حملات به صور در جنوب لبنان شده است. منابع لبنانی دقایقی قبل اعلام کردند که شهرک های مجدل زون و البازوریه در صور در جنوب لبنان از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.
حملات متعدد به طیردبا و انصاریه
همچنین شهرکهای طیردبا و انصاریه امروز در معرض حملات ددمنشانه رزیم صهیونیستی قرار گرفت. شهرک الغسانیه در چند نوبت بمباران شد. شهرک انصاریه نیز بار دیگر هدف قرار گرفت.
در این میان از صبح امروز تاکنون شهرک طیردبا ۹ بار آماج حملات هوایی سنگین رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
۶ شهید در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
دفاع مدنی لبنان اعلام کرد در آمار اولیه حملات رژیم صهیونیستی به شهرک «طیردبا» در شهر صور در جنوب لبنان، ۶ نفر به شهادت رسیدهاند.
دو شهید و چند زخمی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک «صدیقین» در شهر صور در جنوب لبنان، دو نفر به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شدند.
ربودن لبنانی ها به دست ارتش اشغالگر
خبرگزاری لبنان اعلام کرد که یک گشتی ارتش اسرائیل، محمد حسن الحاج، عضو شهرداری کفرشوبا، و احمد صلاح دیاب، کارمند شهرداری را در حالی که در حال پمپاژ آب به شهر کفرشوبا بودند، ربود.
این خبرگزاری گزارش داد که الحاج و دیاب در حال کار برای بهرهبرداری و پمپاژ آب برای رفع نیازهای ساکنان بودند که گشت اسرائیل آنها را متوقف و ربوده است. سرنوشت آنها هنوز نامعلوم است.
پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز بیروت و ضاحیه
منابع لبنانی از پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز بیروت و ضاحیه بیروت در ارتفاع متوسط خبر دادند.
اردوغان: حملات اسرائیل به لبنان و سوریه را تحمل نخواهیم کرد
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد: اسرائیل از حد فراتر رفته و به تهدیدی برای کل جهان تبدیل شده است.
وی افزود: حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به مرحلهای رسیده است که ترکیه را نیز تهدید میکند.
اردوغان افزود: ما هدف قرار دادن سوریه و لبنان توسط اسرائیل را تحمل نخواهیم کرد زیرا آنها برای امنیت کشورمان مهم هستند.
وی افزود: ما اجازه نخواهیم داد اسرائیل با مزخرفات سرزمین موعود به اهداف ادعایی خود برسد.
اردوغان تاکید کرد: اسرائیل مانع صلح و ثبات در منطقه است. ما شاهد اقدامات مخرب اسرائیل در مدیترانه هستیم و احدی نباید در آنجا ماجراجویی کند. اگر وحشیگری اسرائیل متوقف نشود، تبعات آن متوجه کل دنیا خواهد بود.
تداوم حملات مقاومت لبنان
همزمان مقاومت اسلامی لبنان نیز به حملات خود به اشغالگران ادامه داد و حملاتی موفق به مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی انجام داد.
حزب الله: مقر تیپ ۴۰۱ زرهی ارتش دشمن اسرائیلی را با چندین پهپاد درهم کوبیدم
حزبالله در بیانیهای اعلام کرد: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتشبس توسط دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داد و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شد، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر دیروز، سهشنبه ۹ ژوئن ۲۰۲۶، مقر تازه تأسیس تیپ ۴۰۱ زرهی ارتش دشمن اسرائیلی در شهر دبیل در جنوب لبنان را با یک اسکادران پهپاد تهاجمی هدف قرار دادند.
حزب الله تجمع نیروهای اسرائیلی را در جنوب لبنان هدف قرار داد
حزب الله لبنان اعلام کرد مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۵:۰۰ روز سهشنبه، تجمعی از خودروها و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک القوزح در جنوب لبنان با چندین موشک هدف قرار دادند.
فعال شدن پدافند هوایی در کریات شمونا
رسانههای عبری از فعال شدن پدافند هوایی در منطقه کریات شمونا در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. بر اساس این گزارش، این حادثه دقایقی پیش و بدون به صدا درآمدن آژیرهای هشدار رخ داده است.
حزب الله از حمله موشکی به تجمع نظامیان صهیونیست خبر داد
حزب الله لبنان اعلام کرد که تجمعی از خودروها و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف شهرک «یحمر الشقیف» در جنوب لبنان با موشکهای ویژه هدف قرار داده است.
ارتش صهیونیستی خوابیدن نظامیان در نفربرها در لبنان را ممنوع کرد
روزنامه عبری «معاریو» گزارش داد ارتش رژیم صهیونیستی پس از دو حادثه امنیتی در داخل خاک لبنان که به کشته شدن دو نظامی و زخمی شدن شش نظامی دیگر از جمله یک فرمانده گردان منجر شد، تصمیم گرفت خوابیدن نظامیان در نفربرهای زرهی را ممنوع کند.
بر اساس این گزارش، در یکی از این حوادث، کلاهکهای نصب شده بر پهپادها توانستند زره یک نفربر ارتش رژیم صهیونیستی را در داخل خاک لبنان سوراخ کنند.
پهپادهای حزب الله کابوس اشغالگران
روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی صراحتاً اذعان دارد هیچ راهحل صددرصدی برای مقابله با پهپادهای انفجاری حزب الله وجود ندارد.
این رسانه افزود که این پهپادها همچنان هزینهای سنگین و خونین بر ارتش رژیم صهیونیستی تحمیل میکنند.
هرتزوگ: رویای سفر به بیروت را دارم!
از سوی دیگر اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در پیامی به زبان عربی خطاب به مردم و مقامات لبنانی مدعی شد: دست دوستی و صلح به سوی رئیسجمهور لبنان و ملت لبنان دراز میکند.
هرتزوگ که از مرز شمالی فلسطین اشغالی با لبنانیها سخن میگفت، ادعا کرد: دست خود را برای صلح به سوی شما دراز میکنم اما در مقابل، شما نیز باید لبنان را از نفوذ ایران و حزبالله دور نگه دارید تا دولت لبنان بتواند از حاکمیت و استقلال واقعی برخوردار باشد.
وی در ادامه از رویاهای خود سخن گفت و مدعی شد: رؤیای سفر به بیروت را در سر دارد و معتقد است این رؤیا قابل تحقق است، اما تنها به این شرط که لبنانیها درباره آینده کشورشان در بیروت تصمیم بگیرند، نه در تهران.
تحلیل اسرائیلی: ادامه جنگ بیهدف اسرائیل را از درون فرسوده میکند
یک تحلیل تازه از افزایش نگرانیها در محافل امنیتی و راهبردی رژیم صهیونیستی درباره پیامدهای جنگی خبر میدهد که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ ادامه دارد؛ جنگی که به گفته این تحلیل، بزرگترین خطر آن برای اسرائیل تنها چالشهای نظامی خارجی نیست، بلکه تداوم آن بدون اهداف راهبردی قابل تحقق و فرسایش فزاینده توان انسانی، اقتصادی و اجتماعی این رژیم است.
این هشدارها در پژوهشی با عنوان «پرچم سیاهی که بر فراز پرچمهای قرمز رئیس ستاد ارتش به اهتزاز درآمده» مطرح شده است؛ پژوهشی که «گور لیش»، سرهنگ ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی، آن را تهیه کرده و مرکز مطالعات راهبردی بگین ـ سادات در سوم ژوئن ۲۰۲۶ منتشر کرده است.
اهمیت این پژوهش از آن جهت است که نویسنده آن پیشتر در حوزههای برنامهریزی نظامی و تدوین مفاهیم امنیتی اسرائیل مسئولیتهای اثرگذاری داشته و از همین رو، این گزارش نوعی بازنگری انتقادی از درون نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی درباره مسیر جنگ کنونی و پیامدهای آینده آن به شمار میرود.
لیش در پژوهش خود به اظهارات رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در نشست کابینه استناد کرده است؛ جایی که وی هشدار داده بود نیروهای ذخیره دوام نخواهند آورد و گفته بود درباره وضعیت موجود، ده پرچم قرمز برافراشته است.
با این حال، نویسنده معتقد است مشکل اصلی فراتر از بحران نیروی انسانی است و پرچم سیاه خطرناکتری بر فراز کل وزارت جنگ اسرائیل در اهتزاز است؛ یعنی ادامه جنگ بدون تعیین اهداف واقعبینانه و قابل تحقق، بدون چارچوب زمانی روشن برای پایان آن و بدون برآورد واقعی از هزینههای آن.
بر اساس این پژوهش، بحران کنونی تنها به کاهش آمادگی نیروهای ذخیره یا کمبود تعداد نیروهای رزمی مربوط نیست، بلکه نشان دهنده گم شدن قطبنمای راهبردی است. به جای تعیین آنچه با منابع موجود قابل تحقق است، وزارت جنگ خواهان نیرو و امکانات بیشتر برای ادامه جنگی باز و بیپایان شده که تصور روشنی از پایان آن یا چگونگی تبدیل دستاوردهای نظامی به واقعیت سیاسی و امنیتی پایدار ندارد.
این پژوهشگر تاکید کرده است که رژیم صهیونیستی پس از عملیات هفتم اکتبر از «توهم بازدارندگی» به «توهم پیروزی مطلق» منتقل شد.
به گفته او، شوک ناشی از این عملیات، رهبران سیاسی و نظامی را به سمت اهداف گسترده و غیرقابل تحقق سوق داد؛ از جمله نابودی کامل دشمنان یا رفع نهایی تهدیدها، در حالی که چنین اهدافی با ماهیت درگیریهای نامتقارنی که اسرائیل با جنبشهای مقاومت در فلسطین و لبنان دارد، همخوانی ندارد.
لیش همچنین از آنچه افسانه زمان و منابع نامحدود خوانده، انتقاد کرده و گفته است جنگ بهگونهای اداره میشود که گویی اسرائیل توان بیپایانی برای بسیج نیروهای ذخیره و تحمل بارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از تداوم عملیات نظامی دارد.
وی تاکید کرده است که واقعیت، از تشدید خونریزی چندبعدی حکایت دارد؛ وضعیتی که شامل تلفات انسانی انباشته، فرسایش روزافزون توان نظامی، عقبگرد اقتصادی و اختلال در زندگی عادی در مناطق گسترده، به ویژه در شمال فلسطین اشغالی است.
این پژوهش همچنین به تأثیرات فزاینده جنگ بر الگوی «ارتش مردمی» پرداخته که برای دههها یکی از پایههای دکترین نظامی رژیم صهیونیستی بوده است.
نویسنده توضیح داده است که نیروهای ذخیره همزمان ستون فقرات اقتصاد اسرائیل نیز هستند؛ زیرا در میان آنان صاحبان کسب و کار، کارمندان، دانشجویان و پدران خانواده حضور دارند. از این رو، تداوم فراخوان آنان برای دورههای طولانی، تعادل اقتصادی و اجتماعی را تهدید کرده و توان اسرائیل برای بازسازی قدرت نظامی خود در آینده را تضعیف میکند.
لیش در ادامه به تحول مفهوم امنیت اسرائیل اشاره کرده و گفته است دکترین سنتی امنیتی که پایههای آن را دیوید بنگوریون بنا نهاد، بر جنگهای کوتاه و سریع برای کاهش فشار بر اقتصاد و جامعه استوار بود؛ اما اسرائیل امروز به سوی الگویی متفاوت حرکت میکند که بر جنگهای طولانیمدت و فرساینده متکی است؛ الگویی که بهگفته او، میتواند تهدیدی راهبردی و حتی خطرناکتر از تهدیدهای خارجی باشد.
انتقاد از طرح تل آویو در جنوب لبنان
در ارتباط با جبهه لبنان، نویسنده از درخواستها برای ایجاد کمربند امنیتی جدید در جنوب لبنان یا تلاش برای برچیدن کامل حزب الله انتقاد کرده و این طرحها را تکرار اشتباهات گذشته رژیم صهیونیستی در دوره اشغال جنوب لبنان دانسته است.
او توضیح داده است که هرگونه کنترل طولانی مدت بر اراضی داخل لبنان، مستلزم استقرار نیروهای بزرگ برای سالهای طولانی خواهد بود و این مسئله به فرسایش بیشتر انسانی، اقتصادی و سیاسی منجر میشود، بیآنکه تضمینی برای حذف نهایی تهدیدهای امنیتی وجود داشته باشد.
به گفته لیش، حضور نظامی دائمی در خاک لبنان ممکن است ارتش صهیونیستی را به عاملی برای تثبیت مشکل تبدیل کند، نه حل آن. او در مقابل، خواستار رویکردی دفاعی و محدود بر پایه موانع مهندسی، فناوری پیشرفته و نظارت آتش از داخل اراضی اشغالی شده و نسبت به ورود به اشغال طولانی مدت یا مدیریت مستقیم مناطق مرزی هشدار داده است.
این پژوهش در پایان تاکید میکند که چالش بزرگ رژیم صهیونیستی فقط قدرت دشمنانش نیست، بلکه توان این رژیم برای اداره درگیری در چارچوب منابع و امکانات واقعی خود است. نویسنده هشدار داده است که ادامه رویکرد «جنگ بیپایان» میتواند اسرائیل را از درون فرسوده کرده و پایههای قدرتی را که از زمان تأسیس بر آن تکیه داشته، تضعیف کند.
به باور ناظران، این پژوهش نشان دهنده گسترش بحثها در برخی محافل امنیتی و راهبردی اسرائیل درباره بیفایدگی جنگهای باز و پیامدهای بلندمدت آن است و از افزایش نگرانیها نسبت به این مسئله حکایت دارد که اتکا به قدرت نظامی به تنهایی برای دستیابی به ثبات یا آنچه سردمداران اسرائیل «پیروزی مطلق» مینامند، کافی نیست.
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