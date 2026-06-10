سردار شکارچی: مقابل نظام سلطه جهانی کوتاه نخواهیم آمد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگو ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تهدیدات اخیر رئیسجمهور آمریکا، گفت: به هیچ عنوان در مقابل نظام سلطه جهانی کوتاه نمیآییم و جایی برای نگرانی نیست.
وی با اشاره به سابقه عملکرد جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات دشمنان، افزود: هر تهدیدی که ترامپ کرده، ما یک تودهنی محکم به او زدیم. ثابت کردیم که از همون روزهای ۲۳ خرداد که سالگرد شهدای والامقام است، متناسب با هر تهدیدی، پاسخ میدهیم.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: در ۲۳ خرداد سال ۱۴۰۴ متناسب با آن تهدید، جواب دادیم. امسال هم شدیدتر، قویتر و کوبندهتر از قبل پاسخ خواهیم داد. به هیچ عنوان در مقابل نظام سلطه جهانی و این شیاطین عالم کوتاه نمیآییم.
وی با اشاره به شخصیتهای خاص دشمنان، گفت: به خصوص ترامپ ملعون و نتانیاهوی خبیث — هیچ جای نگرانی نداریم. الحمدالله به برکت عنایت خداوند و دست قدرت الهی، اراده کردهایم دشمن را شکست دهیم.
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