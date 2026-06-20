به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل آینده رقابتها آماده میکند که هنوز وضعیت نقلوانتقالات این باشگاه بهطور کامل مشخص نشده و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد.
بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال باعث شده برنامهریزی دقیق برای جذب بازیکنان جدید و تقویت ترکیب تیم با محدودیتهایی همراه باشد. با این حال، تنها موضوع قطعی در ساختار فنی استقلال برای فصل آینده، حضور سهراب بختیاریزاده به عنوان سرمربی است؛ مربیای که در حال حاضر در حال برنامهریزی برای تکمیل کادر فنی خود است تا بتواند هدایت این تیم را در سه جام پیشرو بر عهده بگیرد.
در ادامه این گزارش آمده است که همزمان با مسائل فنی، برخی از بازیکنان خارجی استقلال نیز پیگیر وضعیت مطالبات مالی خود بودهاند. در همین راستا، مدیران باشگاه به این بازیکنان وعده دادهاند که تمامی بدهیها و مطالبات معوقه آنها پرداخت خواهد شد تا هیچ دغدغهای از این بابت ذهن بازیکنان را درگیر نکند.
همچنین تاکنون به دلیل بروز برخی مشکلات بانکی، پرداخت مطالبات تعدادی از بازیکنان خارجی با تأخیر مواجه شده و حتی به برخی از آنها اعلام شده است که با حضور در تهران میتوانند مطالبات خود را بهصورت نقدی دریافت کنند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، بازیکنان خارجی استقلال که درگیر مسابقات جام جهانی نیستند، قرار است طی روزهای آینده به تهران سفر کنند تا ضمن حضور در تمرینات پیشفصل، وضعیت مالی خود را نیز پیگیری و تعیینتکلیف کنند.
به این ترتیب، استقلال در حالی وارد روزهای حساس آمادهسازی خود برای فصل جدید میشود که همزمان با چالشهای نقلوانتقالاتی، در تلاش است وضعیت مالی بازیکنان خارجی خود را نیز به ثبات برساند.
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