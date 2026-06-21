طاهری: جام حذفی باید برگزار شود/ در فوتبال درایت وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری در نشست خبری امروز یکشنبه ۳۱ خرداد اظهار داشت: ما قبول داریم که کشور در شرایط خاصی قرار داشت، اما در شرایط سخت، افراد بزرگ باید تصمیمات درست و بهموقع بگیرند. گاهی یک خبر یا تصمیم مهم باید با تدبیر و بهتدریج به اطلاع دیگران برسد تا شوک و تنش ایجاد نشود.
طاهری با اشاره به روند تصمیمگیریها در فوتبال کشور افزود: آنچه در فوتبال امروز ندیدم، وجود درایت کافی در تصمیمگیریها بود. گاهی یک تصمیم باید توسط یک مرجع واحد و با نگاه کارشناسی گرفته شود، نه اینکه هر نهاد و ارگانی نظر جداگانهای بدهد؛ این موضوع زیبنده فوتبال نیست.
وی ادامه داد: شرایط کشور خاص است و کشورهای دیگر نیز ممکن است از این شرایط سوءاستفاده کنند و از عدم برگزاری مسابقات به دلایل مختلف مانند ناامنی صحبت کنند، اما انتظار میرفت در این شرایط یک تصمیم قاطع و مدبرانه اتخاذ شود.
سرپرست تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: دلم میخواست در این موضوع درایت بیشتری وجود داشت و اعلام میشد که استقلال قهرمان است و جام حذفی نیز باید برگزار شود. به نظر من این میتوانست بهترین تصمیم باشد.
طاهری افزود: ما حتی میتوانستیم امسال سهگانه را کسب کنیم و این حق تیم استقلال است. اگر مسابقات برگزار شود، برای قهرمانی خواهیم جنگید و اگر هم برگزار نشود، بر اساس حق و منطق باید تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی در پایان گفت: انتظار ما این است که تصمیمات فوتبال کشور با وحدت رویه، درایت و نگاه کارشناسی اتخاذ شود تا حق هیچ تیمی ضایع نشود و شرایط برای همه تیمها شفاف و عادلانه باشد.
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