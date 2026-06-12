https://mehrnews.com/x3cjrm ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۰ کد مطلب 6858252 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۰ صد و چهارمین شب بیعت حماسی مردم مهاجران با نظام اسلامی مهاجران- در این ویدئو صد و چهارمین شب بیعت حماسی مردم مهاجران با نظام اسلامی را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6858252 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و چهارمین شب قرار عاشقی یکصد و سومین اجتماع حماسی شبانه ساوجیها در بیعت با رهبر انقلاب ۱۰۳ شب ایستادگی و مقاومت مردم مهاجران در دفاع از میهن اسلامی برچسبها مهاجران تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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