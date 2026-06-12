امام جمعه موقت اقبالیه: دشمنان در تحقق اهداف خود علیه ایران ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صادقی در خطبههای نماز جمعه این هفته اقبالیه با اشاره به سالروز جنگ تحمیلی دوم و آغاز عملیات «وعده صادق ۳» اظهار کرد: در این نبرد، هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی و حامیان آن، بهویژه آمریکا، فرو ریخت و دشمنان در برابر اقتدار جمهوری اسلامی ایران ناچار به عقبنشینی شدند.
وی افزود: امروز نیز نشانههای این عقبنشینی در مواضع مقامات آمریکایی قابل مشاهده است و آنان به رغم همه تهدیدها و فشارها، نتوانستهاند اراده ملت ایران را در هم بشکنند.
امام جمعه موقت اقبالیه با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان و شهدای نیروهای مسلح که در این حوادث به شهادت رسیدند، خاطرنشان کرد: ایثار و فداکاری این شهدا موجب تثبیت امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران شد و مسیر عزت و استقلال کشور را استمرار بخشید.
وی با اشاره به توانمندی و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اقتدار دفاعی کشور امروز به سطحی رسیده که دشمنان به خوبی از هزینههای هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران آگاه هستند و همین مسئله آنان را در تحقق اهدافشان با شکست مواجه کرده است.
صادقی با بیان اینکه دشمنان در جنگ تحمیلی دوم و سوم اهداف متعددی را دنبال میکردند، گفت: یکی از مهمترین اهداف آنان تجزیه ایران، ایجاد آشوب و اغتشاشات خیابانی و تضعیف انسجام ملی بود اما مردم ایران با حضور آگاهانه و حمایت از نظام اسلامی، این توطئهها را خنثی کردند.
وی ادامه داد: ملت ایران در روزهای سخت و حساس کشور، با وحدت و همدلی در کنار نظام و انقلاب ایستادند و اجازه ندادند دشمنان به اهداف خود دست یابند.
امام جمعه موقت اقبالیه با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی اظهار کرد: امروز ایران اسلامی به یکی از قدرتهای اثرگذار جهان تبدیل شده و بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران بینالمللی به این واقعیت اذعان دارند.
وی افزود: جایگاه منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ تحمیلی دوم و سوم ارتقا یافته و اقتدار کشور بیش از گذشته در معادلات جهانی نمایان شده است.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان تأکید کرد: اکنون زمان استراحت و غفلت نیست و مسئولان باید با تمام توان برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.
وی خاطرنشان کرد: مردمی که بیش از یکصد شب با حضور در صحنه از ایران اسلامی حمایت کردند و در شرایط مختلف پای آرمانهای انقلاب ایستادند، شایسته بهترین خدمات هستند و مسئولان باید توجه ویژهای به مسائل اقتصادی و معیشتی آنان داشته باشند.
امام جمعه موقت اقبالیه در پایان خواستار تسریع در رفع مشکلات اقتصادی، بهبود شرایط معیشتی مردم و تقویت خدمترسانی دستگاههای اجرایی شد و بر ضرورت قدردانی عملی از همراهی و ایستادگی ملت ایران تأکید کرد.
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