https://mehrnews.com/x3cjqL ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰ کد مطلب 6858223 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰ گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و چهارمین اجتماع نحن منتقمون، یاد و خاطره هشت شهید مدافع وطن را گرامی داشتند. دریافت 5 MB کد مطلب 6858223 کپی شد مطالب مرتبط صدمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام شهدای امنیت برگزاری صدمین اجتماع بزرگ نحن منتقمون در کرمانشاه نود و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام ۸ شهید امنیت نود و نهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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