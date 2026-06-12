گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و چهارمین اجتماع نحن منتقمون، یاد و خاطره هشت شهید مدافع وطن را گرامی داشتند.