آمریکا گام اول را محکم برداشت/ خط و نشان شاگردان پوچتینو برای حریفان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و پاراگوئه از گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز شنبه ۲۳ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه لس‌آنجلس و در چهارمین دیدار این مسابقات با قضاوت دنی ماکلی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر یک به سود آمریکا به پایان رسید.

پیش از آغاز مسابقه، سومین مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ این بار در شهر لس‌آنجلس برگزار شد که در ادامه تصاویری از آن را خواهید دید.

بازی با حملات سریع پاراگوئه آغاز شد و این تیم در همان دقیقه نخست روی حرکت آنتونیو سانابریا از جناح چپ صاحب موقعیت خطرناکی شد. سانابریا پس از نفوذ به محوطه جریمه توپ را برای دیه‌گو گومز ارسال کرد اما ضربه این بازیکن با واکنش خوب مت فریز دروازه‌بان آمریکا، مهار شد تا دروازه میزبان بسته بماند.

آمریکا در دقیقه دوم روی ضدحمله‌ای سریع پاسخ داد. وستون مک‌کنی با ضربه سر توپ را برای فولارین بالوگان مهیا کرد اما مهاجم آمریکا در زمان ضربه‌زنی تعادل خود را از دست داد و این فرصت از دست رفت.

اولین گل به خودی جام جهانی ۲۰۲۶

فشار دو تیم در دقایق ابتدایی ادامه داشت تا اینکه در دقیقه سوم آمریکا به گل رسید. کریستین پولیشیچ با حرکتی خطرناک از سمت چپ وارد محوطه جریمه شد و قصد داشت توپ را به مک‌کنی برساند اما توپ پس از برخورد به پای دامیان بوبادییا هافبک پاراگوئه، تغییر مسیر داد و وارد دروازه شد تا گل نخست مسابقه با عنوان گل به خودی به نام این بازیکن ثبت شود.

در دقیقه هفتم خوان کاسرس، مدافع پاراگوئه، به دلیل خطا روی بازیکن آمریکا با کارت زرد جریمه شد اما ضربه ایستگاهی حاصل از این صحنه نتوانست خطری جدی روی دروازه پاراگوئه ایجاد کند.

در دقیقه ۱۷ اشتباه مدافعان پاراگوئه بار دیگر فرصت مناسبی را برای آمریکا فراهم کرد. بالوگان در موقعیتی مناسب توپ را به سرجینیو دست رساند اما کنترل ناموفق این بازیکن باعث شد دروازه‌بان پاراگوئه زودتر به توپ برسد و موقعیت از دست برود.

یک دقیقه بعد کریس ریچاردز روی ارسال از جناح راست با ضربه سر دروازه پاراگوئه را تهدید کرد اما توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. در این صحنه ریچاردز و میگل آلمیرون نیز برخوردی با یکدیگر داشتند اما بازی ادامه پیدا کرد.

در ادامه مسابقه، تیم آمریکا با پرس سنگین و حملات متوالی، پاراگوئه را در زمین خود تحت فشار قرار داد و بارها به دروازه حریف نزدیک شد. با این حال تا دقیقه ۲۸ تغییری در نتیجه ایجاد نشد.

آمریکا اختلاف را دو برابر کرد

حملات پرتعداد تیم ملی آمریکا در نهایت در دقیقه ۳۱ به گل دوم این تیم منجر شد. بار دیگر کریستین پولیشیچ با نفوذی سریع از جناح چپ خط دفاعی پاراگوئه را به هم ریخت و پس از ورود به محوطه جریمه، پاس دقیقی را در اختیار فولارین بالوگان قرار داد. مهاجم آمریکا نیز با ضربه‌ای دقیق و زمینی توپ را به گوشه پایین دروازه فرستاد تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.

پس از این گل، آمریکایی‌ها همچنان عطش زیادی برای گلزنی نشان دادند و با پاس‌های سریع و ترکیبی، مدافعان پاراگوئه را تحت فشار قرار دادند. سرعت بالای بازیکنان آمریکا در فاز هجومی مشکلات زیادی برای خط دفاعی حریف ایجاد کرده بود و پاراگوئه برای مهار حملات میزبان با دشواری روبه‌رو شد.

در دقیقه ۳۵ آمریکا بار دیگر تا آستانه گلزنی پیش رفت. پولیشیچ که یکی از بهترین بازیکنان زمین بود، ارسال خطرناک دیگری را از سمت چپ روی دروازه پاراگوئه فرستاد اما بالوگان نتوانست ضربه سر خود را با قدرت کافی به سمت چارچوب هدایت کند و این فرصت از دست رفت.

سه دقیقه بعد مالک تیلمن از روی یک ضربه کرنر توپ را به محوطه جریمه ارسال کرد. کریس ریچاردز با ضربه سر توپ را به سمت تیر دورتر فرستاد اما توپ با فاصله‌ای اندک از کنار تیرک سمت راست دروازه به بیرون رفت تا آمریکا از رسیدن به گل سوم بازبماند.

در دقایق پایانی نیمه نخست، شاگردان پوچتینو در آمریکا با توجه به برتری دو گله، از سرعت بازی خود کاستند و بیشتر به حفظ مالکیت توپ پرداختند. این اتفاق تا حدودی به سود پاراگوئه بود؛ تیمی که در تلاش بود با آرام‌تر شدن جریان مسابقه، سازمان دفاعی خود را بازسازی کند و از دریافت گل‌های بیشتر جلوگیری کند.

آمریکا کار پاراگوئه را یکسره کرد

در نخستین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده نیمه اول، آمریکایی‌ها بار دیگر با یک حمله سریع دفاع پاراگوئه را غافلگیر کردند. مالک تیلمن با یک پاس دقیق در پشت مدافعان، فولارین بالوگان را در موقعیت گلزنی قرار داد و این مهاجم نیز با ضربه‌ای پای چپ از مرکز محوطه جریمه توپ را به گوشه بالای سمت چپ دروازه فرستاد تا سومین گل آمریکا به ثمر برسد.

بالوگان که پیش از این نیز یک بار موفق به گلزنی شده بود، با این گل دومین گل شخصی خود را در این مسابقه به ثبت رساند و شب درخشانی را در ترکیب آمریکا سپری کرد. مالک تیلمن نیز با ثبت پاس گل، نقش مهمی در افزایش برتری میزبان داشت.

شروع نیمه دوم

در آغاز نیمه دوم، هر دو تیم دست به تغییراتی در ترکیب خود زدند. در ترکیب آمریکا، سباستین برهالتر جانشین کریستین پولیشیچ شد و در سوی مقابل نیز مائوریسیو به جای دامیان بوبادییا وارد زمین شد تا پاراگوئه با چهره‌ای متفاوت نیمه دوم را آغاز کند.

با این حال روند بازی تغییر چندانی نکرد و آمریکا همچنان تیم برتر میدان بود. در دقیقه ۴۸ میگل آلمیرون یکی از معدود فرصت‌های پاراگوئه را خلق کرد اما ضربه او پیش از رسیدن به دروازه توسط یکی از هم‌تیمی‌هایش متوقف شد و این موقعیت از دست رفت.

پاراگوئه در دقیقه ۵۰ نخستین ضربه کرنر خود در مسابقه را به دست آورد. این ضربه به صورت کوتاه کار شد و در ادامه شوتی از پشت محوطه جریمه به سمت دروازه آمریکا زده شد اما توپ در میان ازدحام بازیکنان بلوکه شد و راهی به چارچوب پیدا نکرد.

در دقیقه ۵۱ مسابقه برای بررسی صحنه‌ای توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR) متوقف شد. داور مسابقه ابتدا تیم ریم مدافع آمریکا، را به دلیل خطا روی میگل آلمیرون با کارت زرد جریمه کرده بود اما پس از بازبینی تصاویر مشخص شد خطایی رخ نداده است.

در نهایت کارت زرد ریم لغو شد و داور به دلیل تمارض، میگل آلمیرون را با کارت زرد جریمه کرد؛ تصمیمی جالب که با دخالت VAR اتخاذ شد و مورد توجه حاضران در ورزشگاه قرار گرفت.

در ادامه شاگردان پوچتینو در آمریکا همچنان نمایش هجومی و روان خود را حفظ کردند و با پاس‌های سریع و فوتبال شناور، اجازه خودنمایی به حریف ندادند. در دقیقه ۶۱ فولارین بالوگان در محوطه جریمه پاراگوئه صاحب توپ شد اما تحت فشار مدافع مستقیم خود تعادلش را از دست داد. توپ در ادامه به مالک تیلمن رسید اما ضربه این بازیکن نیز توسط همان مدافع پاراگوئه بلوکه شد.

در دقیقه ۶۳ کادر فنی پاراگوئه برای افزایش توان هجومی تیم خود دست به تعویض زد و الکس آرسه را به جای آنتونیو سانابریا به زمین فرستاد. پاراگوئه امیدوار بود مهاجم تازه‌وارد بتواند راهی برای بازگشت به مسابقه پیدا کند.

با گذشت دقایق میانی نیمه دوم، تیم ملی آمریکا تا حدی از شدت پرس و فشار خود کاست و همین موضوع باعث شد بازیکنان پاراگوئه زمان بیشتری برای گردش توپ و طراحی حملات در اختیار داشته باشند.

با وجود این، خط دفاعی آمریکا همچنان عملکرد مطمئنی داشت و اجازه خلق موقعیت‌های جدی را به حریف نمی‌داد. در دقیقه ۶۷ تایلر آدامز با حضوری به‌موقع در جناح راست زمین، حمله میگل آلمیرون را متوقف کرد و بار دیگر مانع از نزدیک شدن پاراگوئه به دروازه آمریکا شد.

در دقیقه ۶۸ مسابقه به دلیل گرمای هوا و برای استراحت کولینگ برک متوقف شد. در این وقفه، بازیکنان دو تیم فرصت پیدا کردند تا دستورات فنی کادرهای خود را دریافت کنند. در حالی که آمریکا همچنان به دنبال گل چهارم بود، حفظ نتیجه نیز برای میزبان اهمیت زیادی داشت.

پاراگوئه یکی از گل‌های خورده را جبران کرد

دقایقی بعد پاراگوئه یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. این تیم روی یک ضربه ایستگاهی و در ادامه یک حرکت برنامه‌ریزی‌شده موفق شد دفاع آمریکا را باز کند. خولیو انسیسو با پاسی دقیق توپ را در اختیار مائوریسیو قرار داد و این بازیکن با ضربه‌ای پای چپ از مرکز محوطه جریمه، توپ را به گوشه پایین سمت راست دروازه فرستاد تا اختلاف به دو گل کاهش یابد.

آمریکا پاراگوئه را چهارتایی کرد

آمریکا خیلی زود به گل خورده واکنش نشان داد و بار دیگر اختلاف را به سه گل افزایش داد تا خیال هواداران این تیم از کسب پیروزی راحت‌تر شود.

در ادامه حملات میزبان، جیووانی رینا در دقیقه ۷+ ۹۰ موفق شد چهارمین گل آمریکا را به ثمر برساند. این هافبک هجومی پس از دریافت توپ در مرکز محوطه جریمه، با ضربه‌ای دقیق پای راست دروازه پاراگوئه را باز کرد و نتیجه را ۴ بر یک به سود آمریکا تغییر داد.

در نهایت این بازی با نتیجه ۴ بر یک به سود آمریکا خاتمه یافت تا پُر گل ترین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ تا لحظه نگارش این خبر رقم بخورد.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های ملی فوتبال استرالیا و ترکیه صبح فردا یکشنبه ۲۴ خرداد از ساعت ۰۷:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم می روند.