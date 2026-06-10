به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بخش رسانهای تیم ملی، این تمرین از ساعت ۱۸ به وقت محلی آغاز شد و ملیپوشان در فضایی بانشاط و با انگیزه، برنامههای تاکتیکی کادر فنی را دنبال کردند.
بازیکنان پس از انجام تمرینات گرم کردن، نسبت به روز گذشته تمرینات پرفشارتر و تاکتیکیتری را پشت سر گذاشتند. در ادامه ملیپوشان به دو گروه تقسیم شدند و تمرینات تاکتیکی مختلفی را با محوریت حفظ و کنترل توپ انجام دادند. پاسکاری تحت فشار نیز از بخشهای مهم این جلسه تمرینی بود.
همچون روزهای گذشته، مربی دروازهبانان تیم ملی نیز برنامههای اختصاصی خود را با دروازهبانان دنبال کرد.
در بخش دیگری از تمرین، با قرار گرفتن دو دروازه در یک نیمه زمین، بازیکنان تمرینات پرفشار پاسکاری و برنامههای تاکتیکی در فازهای دفاعی و تهاجمی را اجرا کردند. تمرین ضربات کرنر و ایستگاهی نیز از دیگر بخشهای این جلسه تمرینی بود.
بر اساس برنامه کادر فنی، قرار است فردا (۲۰ خرداد) از ساعت ۱۷ به وقت محلی، دیداری تمرین میان تیم ملی ایران و تیم زیر ۲۱ سال باشگاه تیخوانا برگزار شود.
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