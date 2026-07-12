  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

حاج اسبویی: اردوی ترکیه شرایط خوبی دارد

حاج اسبویی: اردوی ترکیه شرایط خوبی دارد

مربی دروازه بان های تیم فوتبال امید از شرایط این تیم در اردوی ترکیه ابراز رضایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاج‌اسبویی درباره برگزاری اردوی تیم فوتبال امید ایران در ترکیه اظهار داشت: ما با کمک فدراسیون فوتبال و با پرواز چارتر از تهران به ترکیه آمدیم تا یک اردوی ۱۲ روزه برگزار کنیم. قرار است در این اردو سه بازی دوستانه انجام دهیم و نخستین دیدار تدارکاتی ما مقابل یک تیم خوب (کایسری اسپور) برگزار خواهد شد.»

وی ادامه داد: امیدواریم این مسابقات و این اردو بتواند کمک خوبی برای آماده‌سازی تیم برای بازی‌های آینده باشد. خوشبختانه با همکاری باشگاه‌ها، بازیکنان توانستند در اردو حضور پیدا کنند و همه نفرات در اختیار کادر فنی قرار گرفتند.

مربی دروازه‌بان‌های تیم امید با تمجید از شرایط این تیم افزود: حسین عبدی یک تیم خوب و منسجم را آماده کرده است و امیدوارم در نهایت بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم. از نظر امکانات اردویی، شرایط بسیار خوب است؛ غذا، زمین تمرین، آب‌وهوا و همچنین حمایت‌های فدراسیون باعث شد اردوی مناسبی برای تیم برگزار شود.

حاج‌اسبویی در ادامه درباره اهداف تیم امید ایران خاطرنشان کرد: ما سه هدف داریم؛ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت. هدف کوتاه‌مدت ما این است که در جمع سه تیم اول قرار بگیریم و بتوانیم قهرمان شویم. پس از آن هدف میان‌مدت ما رسیدن به المپیک است.

وی افزود: هدف بلندمدت ما این است که در المپیک بتوانیم نتیجه‌ای در شأن فوتبال ایران کسب کنیم و پس از ۵۴ سال، موفقیتی به دست بیاوریم که باعث خوشحالی مردم شود.

کد مطلب 6885590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها