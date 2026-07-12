حاج اسبویی: اردوی ترکیه شرایط خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاج‌اسبویی درباره برگزاری اردوی تیم فوتبال امید ایران در ترکیه اظهار داشت: ما با کمک فدراسیون فوتبال و با پرواز چارتر از تهران به ترکیه آمدیم تا یک اردوی ۱۲ روزه برگزار کنیم. قرار است در این اردو سه بازی دوستانه انجام دهیم و نخستین دیدار تدارکاتی ما مقابل یک تیم خوب (کایسری اسپور) برگزار خواهد شد.»

وی ادامه داد: امیدواریم این مسابقات و این اردو بتواند کمک خوبی برای آماده‌سازی تیم برای بازی‌های آینده باشد. خوشبختانه با همکاری باشگاه‌ها، بازیکنان توانستند در اردو حضور پیدا کنند و همه نفرات در اختیار کادر فنی قرار گرفتند.

مربی دروازه‌بان‌های تیم امید با تمجید از شرایط این تیم افزود: حسین عبدی یک تیم خوب و منسجم را آماده کرده است و امیدوارم در نهایت بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم. از نظر امکانات اردویی، شرایط بسیار خوب است؛ غذا، زمین تمرین، آب‌وهوا و همچنین حمایت‌های فدراسیون باعث شد اردوی مناسبی برای تیم برگزار شود.

حاج‌اسبویی در ادامه درباره اهداف تیم امید ایران خاطرنشان کرد: ما سه هدف داریم؛ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت. هدف کوتاه‌مدت ما این است که در جمع سه تیم اول قرار بگیریم و بتوانیم قهرمان شویم. پس از آن هدف میان‌مدت ما رسیدن به المپیک است.

وی افزود: هدف بلندمدت ما این است که در المپیک بتوانیم نتیجه‌ای در شأن فوتبال ایران کسب کنیم و پس از ۵۴ سال، موفقیتی به دست بیاوریم که باعث خوشحالی مردم شود.