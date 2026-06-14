به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ثلاث رسائل فی عشر سنوات» با مضمون «سه پیام در ده سال»، با رویکرد بازخوانی سه پیام رهبر شهید انقلاب اسلامی، خطاب به جوانان غربی در طول یک دهه، از آثار فکری و تحلیلی علامه شیخ طالب الساعدی، از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف است.

این اثر، نویسنده‌ای را معرفی می‌کند که در میان محافل حوزوی و فرهنگی عراق به‌عنوان یکی از چهره‌های فعال در عرصه هدایت فکری و جهاد تبیین شناخته می‌شود و به واسطه حضور مؤثر در میان نسل جوان عراق، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است.

شیخ طالب الساعدی در آثار و فعالیت‌های خود همواره به انتخاب موضوعات راهبردی و تأثیرگذار اهتمام داشته و تلاش کرده است مسائل فکری و فرهنگی جهان اسلام را با رویکردی تحلیلی و آگاهی‌بخش برای نسل جوان تبیین کند.

طالب الساعدی نویسنده، پژوهشگر و اندیشمند اسلامی عراقی است. آثار و مقالات او بیشتر در حوزه مطالعات قرآنی، اندیشه سیاسی‌اجتماعی اسلام و تبیین مفاهیم تربیتی متمرکز است.

محورهای اصلی فعالیت‌ها و نوشته‌های وی عبارت است از:

مطالعات قرآنی و فقهی: بررسی قواعد قرآنی برای هدایت جامعه، مباحث مرتبط با فقه اجتماعی و حمایت از مستضعفین.

تمدن اسلامی و اندیشه سیاسی: تحلیل شاخص‌های تمدن اسلامی و بررسی چالش‌های پیش‌روی جهان اسلام.

انتشار مقالات در نشریات تخصصی: مقالات علمی و تحلیلی طالب الساعدی در مراکز پژوهشی معتبر شیعی در عراق و لبنان، مانند مرکز پژوهش‌های براثا و مؤسسه معارف حکمیه منتشر می‌شود.

همچنین، برخی آثار او در نشریات فرهنگی‌دینی ایرانی مانند فصلنامه «الهدی» به چاپ رسیده است.این کتاب به بررسی سه پیام مهم امام شهید می‌پردازد؛ پیام‌هایی که هر یک در مقاطع حساس سیاسی و فرهنگی خطاب به جوانان و افکار عمومی غرب صادر شده‌اند:

پیام نخست: خطاب به جوانان غربی؛ پیامی که در فضای پس از موج اسلام‌هراسی و عملیات رسانه‌ای علیه اسلام منتشر شد و تلاش داشت نسل جوان غرب را به شناخت مستقیم اسلام و دوری از روایت‌های تحریف ‌شده رسانه‌های غربی دعوت کند.

پیام دوم: خطاب به جوانان فرانسه؛ پس از برخوردهای خشونت‌آمیز دولت فرانسه با معترضان و فضای اجتماعی و سیاسی آن کشور صادر شد.

پیام سوم: نامه حضرت آیت‌الله العظمی شهید امام خامنه‌ای (حفظه‌الله) به دانشجویان معترض آمریکایی در دانشگاه کلمبیا، در اعتراض به جنایت‌ها و خشونت‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و نسل‌کشی در غزه؛ پیامی که با عنوان «شما در سمت درست تاریخ ایستاده‌اید» شناخته شد.

این اثر ارزشمند ضمن شرح این پیام‌ها، به تبیین مفاهیم، ارزش‌ها و مضامین فکری و انسانی مطرح ‌شده در آن‌ها می‌پردازد و تلاش می‌کند تأثیر این پیام‌ها بر افکار عمومی غرب و نسل جوان را بررسی کند.

نویسنده معتقد است این پیام‌ها تصویری واقعی از ماهیت صهیونیسم و ساختارهای سلطه‌گر حاکم بر غرب ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند چگونه جریان‌های قدرت و لابی‌های سیاسی، در حالی که در عمل از جنایت، اشغال، سرکوب و نسل‌کشی حمایت می‌کنند، در سطح رسانه‌ای مفاهیمی همچون دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را به ابزارهای تبلیغاتی و شعاری تبدیل کرده‌اند.

امام شهید در این پیام‌ها تلاش کرده است غرب را با حقیقت ارزش‌های اسلامی، جمهوری اسلامی و نگاه اسلام به انسان، عدالت و حقوق بشر آشنا کند و نشان دهد اسلام برخلاف تصویرسازی‌های رسانه‌ای غرب، دارای منظومه‌ای انسانی و واقعی در دفاع از کرامت انسان و حقوق ملت‌هاست.

این کتاب بازتاب گسترده‌ای در میان دانشگاهیان و جوانان عراقی داشته و به‌ عنوان اثری مؤثر در حوزه آگاهی‌بخشی فکری و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین، شخصیت‌های برجسته حوزوی و دینی، از جمله حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (حفظه‌الله)، این اثر را کتابی مهم در مسیر گسترش آگاهی اسلامی و معرفی حقیقت اسلام به جهان غرب دانسته‌اند. آیت‌الله شیخ هادی آل‌راضی و آیت‌الله شیخ الایروی نیز از این کتاب و محتوای فکری آن تمجید کرده‌اند.

کتاب «سه پیام در ده سال» از آثار پرفروش و پرمخاطب در فضای فرهنگی عراق به شمار می‌رود و نسخه‌های متعددی از آن در کتابخانه‌ها، مراکز علمی و محافل فرهنگی توزیع شده است. به دلیل استقبال گسترده مخاطبان، این اثر بیش از یک ‌بار تجدید چاپ شده و از آن به‌ عنوان کتابی کم‌نظیر در تبیین اندیشه امام شهید و شیوه تعامل فکری و فرهنگی با نسل جوان غرب یاد می‌شود.

در بخش‌های مختلف کتاب بر تبیین روش انبیا، مبانی قرآن کریم، قواعد شریعت اسلامی و مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل انسانی تأکید شده است.

نویسنده تلاش می‌کند نشان دهد جمهوری اسلامی بر اساس آموزه‌های اسلامی بر حرمت خون انسان‌ها، کرامت بشری و دفاع از مظلومان تأکید دارد؛ در حالی که قدرت‌های غربی، با وجود ادعاهای حقوق بشری، در عمل در جنایت، جنگ، نسل‌کشی، غارت ثروت ملت‌ها و ظلم علیه انسانیت نقش مستقیم ایفا می‌کنند.