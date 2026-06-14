شکست تیم ملی والیبال ایران برابر بلژیک/ فراز و نشیب شاگردان پیاتزا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در چهارمین و آخرین بازی مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه به وقت ایران، به مصاف بلژیک رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به سود بلژیک به پایان رسید.

ملی‌پوشان والیبال پیش از مقابل تیم‌های برزیل و بلغارستان شکست خورده بودند، اما در سومین دیدار خود توانستند با نتیجه ۳ بر صفر آرژانتین را شکست بدهند.

ترکیب شروع کننده تیم ملی والیبال:



مرتضی شریفی، محمد ولی زاده، پوریا حسین خانزاده، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، علی حق پرست، سید عیسی ناصری، محمدرضا حضرت‌پور

سرمربی: روبرتو پیاتزا

ست اول؛۲۵ بر ۲۳ به سود بلژیک

اولین امتیاز به نام ایران ثبت شد و ملی‌پوشان سوار بر بازی بودند اما در ادامه بازی برای هر دو تیم پایاپای پیش رفت. پیاتزا اولین وقت استراحت را زمانی که بلژیک پیش افتاد، تقاضا کرد. سرویس‌های خوب حریف دو امتیاز پی در پی به دنبال داشت و اختلاف دو تیم ۳ امتیازی شد. خطای علی حاجی‌پور زیر تور امتیاز ۱۷ را برای بلژیک ثبت کرد.

در یک رالی جذاب عملکرد فوق‌العاده سه مدافع ایران به حریف اجازه کسب امتیاز نداد.در امتیازهای پایانی خطای عیسی ناصری در خط سرویس امتیاز ۲۳ را نصیب حریف کرد. سرویس آرام علی حاجی‌پور و حمایت خوب حضرت پور فاصله اختلاف را به یک امتیاز رساند و بلافاصله سرمربی بلژیک تقاضای وقت استراحت کرد.

خطای حاجی‌پور و قرار گرفتن پای او روی خط یک امتیاز دیگر را نصیب بلژیک کرد اما بلافاصله خانزاده با یک ضربه کوبنده امتیاز گرفت اما در نهایت این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود بلژیک به پایان رسید.

ست دوم؛۲۵ بر ۲۲ به سود بلژیک

اولین امتیاز برای ایران بود و در ادامه سرویس‌های خوب یوسف کاظمی و دفاع قابل قبول بازیکنان باعث شد که ایران تیم سوار بر میدان باشد. در این ست بازیکنان ایران چند امتیاز در خطای سرویس از دست دادند. برخورد توپ علی حق پرست به صورت بازیکن بلژیک او را به بیرون زمین کشاند. در لحظات پایانی پیاتزا دفاع را بلندتر کرد و آریاخواه را به زمین فرستاد اما تیم برتر میدان بلژیک بود. در امتیاز پایانی برخورد توپ به دست بازیکن بلژیکی باعث شد تا پیاتزا وقت بازبینی بگیرد و یک امتیاز نصیب ایران شد. امتیاز ۲۴ برای بلژیک با خطای سرویس عرشیا به نژاد به دست آمد و پیاتزا باز هم تقاضای وقت استراحت کرد. همچون دو بازی قبل بازیکنان ایران در اواخر بازی عملکرد ضعیف داشتند، با این حال دفاع خوب به نژاد و حق پرست یک امتیاز دیگر برای ایران ثبت کرد اما در نهایت این ست هم با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود بلژیک به پایان رسید.

ست سوم؛۲۵ بر به سود ۲۳ به سود ایران

شروع ست سوم بازی به صورت پایاپای بود، در یک صحنه برخورد محمدرضا حضرت‌پور و پویا خانزاده باعث شد خانزاده کمی از ناحیه پا دچار ناراحتی شد و به بیرون زمین انتقال داده شد. مرتضی شریفی هم در ست سوم به میدان آمد.

با آبشار پرقدرت از علی حق پرست امتیاز ۷ بر ۷ شد. سرویس به‌نژاد دوباره به خطا رفت و در این بازی خطای سرویس بازیکنان بسیار بالا بود. در یک رالی جذاب عملکر خوب حضرت پور در توپ‌های برگشتی و ضربه آخر مرتضی شریفی یک امتیاز نصیب ایران کرد.

بازی برای هر دو تیم پایاپای پیش رفت و نتیجه تساوی ۱۸ بر ۱۸ بود.شرایط برای تیم ایران بهتر شده بود و ضربه کوبنده عیسی ناصری یک امتیاز نصیب ایران کرد، در امتیاز ۲۳ بر ۲۱ سرمربی بلژیک تقاضای وقت استراحت کرد.

سرویس علی حق پرست به خطا رفت و سرمربی ایران تقاضای استراحت کرد. خطای بازیکن بلژیک امتیاز ۲۴ را تقدیم ایران کرد و نتیجه بازی ۲۴ بر ۲۳ شد. پیاتزا باز هم تقاضای استراحت کرد.به‌نژاد با آبشار کوبنده امتیاز ۲۵ را برای ایران به دست آورد اما حریف تقاضای بازبینی کرد و مورد موافقت قرار نگرفت.به این ترتیب این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران تمام شد.

ست چهارم؛۲۵ بر ۱۷ به سود ایران

هر دو تیم جدال پایاپایی در این ست داشتند، حضرت پور در دریافت‌های اول عملکرد بسیار خوبی داشت و هوشیارانه بازی کرد. آبشار کوبنده علی حق پرست و امتیاز مستقیم سرویس ناصری نتیجه بازی را ۹ بر ۹ کرد. سرویس خوب حق پرست و دفاع جانانه آریاخواه امتیاز برتری را نصیب ایران کرد و نتیجه ۱۲ بر ۹ به سود ایران شد. شاگردان پیاتزا در ست چهارم عملکرد بهتری داشتند و اختلاف چهار امتیاز شد. در یک رالی جذاب حق پرست با ضربه نهایی نتیجه بازی را به ۱۸ بر ۱۳ رساند. ایران در امتیازهای پایانی تیم برتر میدان بود هر چند که خطای سرویس بازیکنان بالا بود. امتیاز ۲۵ این ست با هماهنگی بازیکنان و ضربه تمام کننده علی حق‌پرست به دست آمد.

ست پنجم؛ ۱۵ بر ۱۲ به سود بلژیک

این ست حساسیت بالایی داشت، اولین امتیاز برای ایران ثبت شد اما در ادامه هر دو تیم بازی پایاپایی داشتند. در این ست اشتباهات بازیکنان ایران زیاد بود و همین موضوع باعث عصبانیت پیاتزا شده لود. در این ست علی حاجی‌پور به میدان آمد و بازی با نتیجه ۱۱ بر ۸ دنبال شد. سرویس بد حاجی پور امتیاز ۱۳ را برای تیم حریف ثبت کرد و در نهایت این ست به سود بلژیک به پایان رسید.در امتیاز ۱۳ بر ۱۰ به سود بلژیک اسفندیار به زمین آمد. شریفی یک امتیاز سرویس را گرفت و سرمربی بلژیک تقاضای وقت استراحت کرد.