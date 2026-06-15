جلسه مهم کمیته استیناف برای یک سهمیه آسیایی/ بدون رای همه راضی شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال پرونده دیدار چادرملو اردکان و گل‌گهر سیرجان را مورد بررسی قرار می دهد. در این نشست قرار است درباره اعتراض گل‌گهری‌ها به استفاده حریف از بازیکن غیرمجاز تصمیم‌گیری شود. رای نهایی این پرونده علاوه بر تعیین سرنوشت دو باشگاه، تاثیر مستقیمی بر سهمیه سوم فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی فصل آینده خواهد داشت.

بر اساس رای صادره از سوی کمیته انضباطی، گل‌گهر سیرجان به دلیل تخلف رخ داده از سوی چادرملو، برنده سه بر صفر این مسابقه شناخته شده است. در صورتی که کمیته استیناف نیز این رای را تایید کند، نماینده سیرجان به عنوان صاحب سهمیه آسیایی معرفی خواهد شد و پرونده بسته می‌شود اما در صورت نقض رای کمیته انضباطی، ماجرا وارد فاز جدیدی خواهد شد.

در این شرایط طبق سازوکار تعیین‌شده، تورنمنتی سه‌جانبه برای مشخص شدن تیم صاحب سهمیه برگزار می‌شود تا تکلیف نماینده ایران در سطح دوم رقابت‌های باشگاهی آسیا روشن شود. سناریوی دیگری نیز روی میز قرار دارد. اگر کمیته استیناف تا پایان مهلت تعیین‌شده و پیش از ۳۱ خردادماه موفق به صدور رای نهایی نشود، باز هم مسیر تعیین سهمیه از طریق برگزاری مسابقات پلی‌آف دنبال خواهد شد؛ به این شکل که ابتدا پرسپولیس و چادرملو به مصاف یکدیگر می‌روند و برنده این دیدار در مرحله بعدی مقابل گل‌گهر قرار خواهد گرفت تا تکلیف سهمیه آسیایی مشخص شود.

نکته قابل توجه در این میان، موضع مدیران دو باشگاه درگیر پرونده است. محمدرضا اسفندیارپور، مدیرعامل گل‌گهر سیرجان و عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، همانند بابایی مدیرعامل چادرملو، اعلام کرده‌اند که به هر تصمیمی که از سوی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال اتخاذ شود، تمکین خواهند کرد و آن را می‌پذیرند.

در این میان پرسپولیس نیز با دقت روند رسیدگی به این پرونده را دنبال می‌کند. سرخپوشان که در حالت عادی از کسب سهمیه آسیایی بازمانده‌اند، در صورت کشیده شدن پرونده به برگزاری تورنمنت تعیین‌کننده، شانس دوباره‌ای برای حضور در رقابت‌های آسیایی به دست خواهند آورد؛ فرصتی که می‌تواند معادلات فصل آینده فوتبال ایران را به طور کامل تغییر دهد.

اکنون همه نگاه‌ها به خروجی جلسه امروز کمیته استیناف دوخته شده است؛ جلسه‌ای که نه تنها سرنوشت گل‌گهر و چادرملو، بلکه آینده پرسپولیس و سهمیه آسیایی فوتبال ایران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.