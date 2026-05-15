  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶

توقف بد موقع نساجی/ شاگردان عنایتی از صدر فاصله گرفتند

توقف بد موقع نساجی/ شاگردان عنایتی از صدر فاصله گرفتند

تیم فوتبال تساجی در آخرین دیدار هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول مقابل بعثت کرمانشاه متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال بعثت کرمانشاه و نساجی مازندران در آخرین بازی هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت و در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

تبم نساجی که در کورس قهرمانی با مس شهربابک و صنعت نفت آبادان قرار دارد با از دست دادن ۲ امتیاز این بازی و با توجه به پیروزی روز گذشته مس شهربابک مقابل مس کرمان فاصله شاگردان رضا عنایتی در نساجی با صدر جدول به سه امتیاز افزایش یافت.

لازم به ذکر است که در ۸ بازی انجام شده در هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول تنها ۴ گل رد و بدل شد تا یکی از کم گل ترین هفته‌های لیگ دسته اول ثبت شود.

توقف بد موقع نساجی/ شاگردان عنایتی از صدر فاصله گرفتند
جدول لیگ دسته اول فوتبال در پایان هفته بیست و چهارم

کد مطلب 6830812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها