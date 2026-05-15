توقف بد موقع نساجی/ شاگردان عنایتی از صدر فاصله گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال بعثت کرمانشاه و نساجی مازندران در آخرین بازی هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت و در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

تبم نساجی که در کورس قهرمانی با مس شهربابک و صنعت نفت آبادان قرار دارد با از دست دادن ۲ امتیاز این بازی و با توجه به پیروزی روز گذشته مس شهربابک مقابل مس کرمان فاصله شاگردان رضا عنایتی در نساجی با صدر جدول به سه امتیاز افزایش یافت.

لازم به ذکر است که در ۸ بازی انجام شده در هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول تنها ۴ گل رد و بدل شد تا یکی از کم گل ترین هفته‌های لیگ دسته اول ثبت شود.