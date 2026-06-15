به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید کاظمی، در وبینار گرامیداشت روز جهانی ایمنی غذا و بازآموزی سامانه ثبت فرآوردههای غذایی و آشامیدنی برای مدیران، کارشناسان معاونتهای غذا و دارو و مسئولان فنی، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تحول دیجیتال سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در سالهای گذشته صدور پروانههای فرآوردههای غذایی به صورت غیرمتمرکز توسط دانشگاههای علوم پزشکی انجام میشد و دسترسی به دادههای یکپارچه و تجمیعی در سطح ملی با محدودیتهایی همراه بود.
وی افزود: به همین دلیل ایجاد سامانه یکپارچه ثبت فرآوردههای غذایی و صدور پروانههای الکترونیک در دستور کار قرار گرفت تا زمینه لازم برای شناسهگذاری، رهگیری و مدیریت زنجیره تأمین محصولات غذایی فراهم شود.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو با اشاره به ساختار جدید صدور مجوزها گفت: در این الگو یک «پروانه مادر» برای هر واحد تولیدی تعریف میشود و سایر فرآوردههای مرتبط در قالب همان ساختار و بر اساس ضوابط تعیین شده ثبت و مدیریت خواهند شد.
کاظمی با بیان اینکه رویکرد جدید مبتنی بر تسهیل فرآیندها و کاهش بروکراسی اداری است، تصریح کرد: سازمان غذا و دارو تلاش کرده است از مدل صرفاً تأییدمحور فاصله گرفته و با استفاده از رویکرد ثبتمحور و تأییدمحور به صورت توأمان، فرآیند صدور مجوزها را تسهیل کند.
وی، این اقدام را یکی از مهمترین تحولات حوزه غذا در سالهای اخیر دانست و افزود: در ساختار جدید، بخش عمده فرآیندها مبتنی بر ثبت اطلاعات انجام میشود و تنها بخشهای اصلی نیازمند تأیید کارشناسی خواهد بود که این موضوع موجب تسریع در ارائه خدمات به تولیدکنندگان میشود.
کاظمی همچنین از تدوین و ابلاغ چارچوبهای تخصصی برای گروههای مختلف کالایی خبر داد و گفت: تاکنون برای فرآوردههایی نظیر آب معدنی، نمک، ادویهجات و برنج اقدامات لازم انجام شده و فرآیند تکمیل بانکهای اطلاعاتی سایر محصولات نیز ادامه دارد.
وی تأکید کرد: هدف نهایی از اجرای این طرح، ایجاد بستر مناسب برای نظارت مؤثرتر، افزایش شفافیت و ارتقا ایمنی مواد غذایی است.
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