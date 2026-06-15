جدیدترین تحرکات دشمن اسرائیلی در لبنان و پایبندی حزب الله به توافق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت و ضاحیه خبر دادند.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.

حزب الله: مخالف تحرکات دشمن اسرائیلی هستیم

از سوی دیگر رویترز به نقل از مسئول حزب الله لبنان اعلام کرد: حزب الله از زمان اعلام توافق ایران و آمریکا عملیاتی انجام نداده است.

این مسئول حزب الله تاکیدکرد: ما تحرک آزادانه دشمن اسرائیلی در لبنان را مورد مخالفت قرار می دهیم و آن را برنمی تابیم.

تحرکات ارتش اشغالگر چگونه است؟

رسانه عبری معاریو به نقل از یک منبع نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش این رژیم به فعالیت خود در منطقه موسوم به خط زرد در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

این منبع اعلام کرد که ارتش دستورالعملی درباره آتش‌بس در مناطقی که در جنوب لبنان فعالیت می‌کند یا در خصوص عقب نشینی نیروهای خود دریافت نکرده است.

همزمان شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد: هرگونه فعالیت نظامی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان از جمله ورود به منازلی که ظن استفاده از آنها به عنوان انبار سلاح حزب الله وجود دارد، متوقف شده است.

خبرنگار شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل همچنین به نقل از فرماندهان ارتش این رژیم مستقر در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی افزود: هرگونه اقدام علیه آوارگان لبنانی که بخواهند به روستاهای محل سکونت خود در جنوب لبنان بازگردند، ممنوع اعلام شده است.

این اظهارات در زمانی مطرح می‌شود که شب گذشته با اعلام پاکستان، ایران و آمریکا به توافقی دست یافتند که پایان بخش جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان است.