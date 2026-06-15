به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه کمیته استیناف فدراسیون فوتبال برگزار شد و اعضای این کمیته پرونده مربوط به اعتراض باشگاه چادرملو اردکان نسبت به رأی کمیته انضباطی درباره دیدار این تیم مقابل گل‌گهر سیرجان را به صورت رسمی دریافت کردند.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این نشست، مقرر شد تمامی اعضای کمیته استیناف پس از مطالعه کامل پرونده، مستندات حقوقی، دفاعیات طرفین و رأی صادره از سوی کمیته انضباطی، نظر نهایی خود را درباره این پرونده اعلام کنند.

کمیته انضباطی پیش از این با احراز تخلف چادرملو در استفاده از بازیکن غیرمجاز، نتیجه مسابقه را سه بر صفر به سود گل‌گهر سیرجان اعلام کرده بود؛ رأیی که در صورت تأیید توسط کمیته استیناف، نماینده سیرجان را به عنوان صاحب سهمیه سوم فوتبال ایران راهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ خواهد کرد.

با این حال اگر رأی قطعی استیناف تا پایان روز ۳۱ خردادماه صادر نشود، شرایط متفاوتی رقم خواهد خورد. در آن صورت تعیین تکلیف سهمیه سوم آسیایی برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا۲ از طریق تورنمنت سه‌جانبه‌ای انجام می‌شود که قرار است با حضور پرسپولیس، چادرملو و گل‌گهر برگزار شود. طبق برنامه پیش‌بینی شده، پرسپولیس ابتدا به مصاف چادرملو خواهد رفت و برنده این دیدار برای کسب سهمیه آسیایی مقابل گل‌گهر قرار می‌گیرد.

در شرایطی که پرسپولیسی‌ها تمرینات خود را با هدف حضور احتمالی در این تورنمنت آغاز کرده‌اند، طی روزهای اخیر اخباری درباره تلاش برخی مدیران باشگاه گل‌گهر و تعدادی از مدیران فوتبالی برای تسریع در روند صدور رأی استیناف مطرح شده است.

با این وجود اعضای کمیته استیناف تمایلی به برگزاری جلسه فوق‌العاده ندارند و قصد دارند مطابق روال معمول خود، بررسی پرونده را پس از مطالعه کامل مستندات و بدون شتاب‌زدگی انجام دهند.

همین موضوع باعث شکل‌گیری نوعی دوقطبی در فضای فوتبال شده است؛ از یک سو موافقان تسریع در صدور رأی قرار دارند که معتقدند باید هرچه سریع‌تر تکلیف سهمیه آسیایی مشخص شود و از سوی دیگر، گروهی بر ضرورت بررسی دقیق و همه‌جانبه پرونده تأکید دارند تا رأی نهایی از استحکام حقوقی کافی برخوردار باشد.

اکنون باید دید کمیته استیناف که در سال‌های گذشته معمولاً برای تأیید یا نقض آرای کمیته انضباطی زمان قابل توجهی صرف کرده است، این بار نیز همان روند همیشگی را دنبال خواهد کرد یا اینکه با توجه به حساسیت موضوع و تأثیر مستقیم آن بر سهمیه آسیایی فوتبال ایران، در فاصله کوتاهی پس از دریافت پرونده حکم نهایی را صادر می‌کند. تصمیمی که نه تنها سرنوشت گل‌گهر و چادرملو، بلکه آینده پرسپولیس و تعیین نماینده سوم فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.