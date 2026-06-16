به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و نیوزیلند از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد امروز سهشنبه در ورزشگاه سوفی شهر لسآنجلس آمریکا برگزار میشود تا شاگردان امیر قلعهنویی نخستین مسابقه خود در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ را انجام دهند.
در شرایطی که اعلام ترکیب تیم ملی با حضور چند چهره غیرمنتظره همراه بود، نیمکتنشینی محمدحسین کنعانیزادگان یکی از نکات قابل توجه فهرست نفرات ایران به شمار میرود.
مدافع باتجربه تیم ملی که در بخش قابل توجهی از رقابتهای انتخابی جام جهانی و اردوهای منتهی به این مسابقات جزو نفرات اصلی خط دفاعی محسوب میشد، در نهایت نتوانست نظر نهایی کادر فنی را برای حضور در ترکیب اصلی مقابل نیوزیلند جلب کند.
کنعانیزادگان حالا برای دومین جام جهانی متوالی شرایطی مشابه را تجربه میکند. او در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز با وجود حضور در فهرست نهایی تیم ملی، جایگاه ثابتی در قلب دفاع نداشت و در دوره حضور کارلوس کیروش بیشتر مسابقات را از روی نیمکت دنبال کرد.
اتفاقی که این بار نیز برای او تکرار شده است؛ با این تفاوت که یکی از رقبای مستقیم او در خط دفاع، شرایطی کاملاً متفاوت را تجربه میکند.
شجاع خلیلزاده که در جام جهانی ۲۰۲۲ و با سرمربیگری کارلوس کی روش فرصت حضور در ترکیب را پیدا نکرده بود، حالا به یکی از مهرههای مورد اعتماد امیر قلعهنویی تبدیل شده و قرار است در قلب خط دفاعی ایران مقابل نیوزیلند از ابتدا به میدان برود.
این جابهجایی نقشها در خط دفاعی تیم ملی، یکی از تفاوتهای مهم دو دوره اخیر جام جهانی برای فوتبال ایران محسوب میشود؛ جایی که خلیلزاده از نیمکت به ترکیب اصلی رسیده و کنعانیزادگان مسیر معکوس را طی کرده است.
تصاویر منتشرشده از لحظات ابتدایی پیش از مسابقه نیز نشان میدهد کنعانیزادگان از قرار گرفتن روی نیمکت چندان رضایت ندارد تا در پایان این جام کنعانی زادگان این بار با قلعه نویی شبیه به دعوای مجازی که 4 سال پیش با کی روش رقم زد، رفتار کند یا او فرصت بازی در ادامه رقابت های جام جهانی را پیدا خواهد کرد.
اکنون باید دید نیمکتنشینی دوباره کنعانیزادگان در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان صرفاً به دیدار نخست محدود خواهد شد یا این مدافع باتجربه در ادامه رقابتها نیز با شرایط مشابهی روبهرو میشود.
بازیکنی که در سالهای اخیر یکی از چهرههای ثابت تیم ملی بوده، حالا بار دیگر در جام جهانی بیشتر از آنکه نامش در ترکیب اصلی دیده شود، کنار نفرات ذخیره قرار گرفته است؛ اتفاقی که بدون تردید یکی از مهمترین چالشهای شخصی او در مسیر ادامه حضورش در تیم ملی خواهد بود.
نظر شما