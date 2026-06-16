به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه روز گذشته، دو موشک فلامینگو، ۱۲ بمب هدایت شونده و ۴۹۱ پهپاد اوکراینی را منهدم کرده‌اند.

همچنین وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تأسیسات زیرساختی حمل و نقل و انرژی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین مورد هدف قرار گرفته است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه از آزادسازی مناطق جدید در دونتسک خبر داده شده است.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: نیروهای ما در حال پیشروی در شهر کنستانتینووکا در دونستک هستند و ۱۲۰ ساختمان را آزاد کرده اند.

در این بیانیه از کشته شدن ۱۳۳۰ نظامی اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داده شده است.