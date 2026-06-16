به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود احمدی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه عصر سهشنبه در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر از آموزههای مهم قرآنی و روایی است و در منابع دینی تأکید فراوانی بر آن شده است.
وی با اشاره به سابقه شکلگیری ساختارهای مرتبط با این فریضه پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: این موضوع همواره مورد توجه امام راحل و رهبر معظم انقلاب بوده و تلاش شده است سازوکارهای قانونی و اجرایی آن در کشور تقویت شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه تصریح کرد: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دارای ظرفیتهای مناسبی در حوزه آموزش، حمایت قضایی و سازماندهی فعالیتهاست و ستادهای استانی در چارچوب همین قانون فعالیت میکنند.
حجتالاسلام احمدی با بیان اینکه رویکرد اصلی ستاد «آموزش و توانمندسازی» است، ادامه داد: برای گروههای مختلف از جمله کارکنان دستگاهها، اصناف و خانوادهها دورههای آموزشی متنوعی با هدف ارتقای مهارتهای اجتماعی و فرهنگی برگزار میشود.
وی شناسایی، اولویتبندی، ارائه راهکار و اقدام را چهار مرحله اصلی در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و گفت: بدون برنامهریزی دقیق و مرحلهبندی، اثرگذاری این فریضه در جامعه کاهش مییابد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت افزایش تابآوری اجتماعی افزود: در کنار آن باید جرأتمندی در انجام تذکرهای اجتماعی نیز تقویت شود تا بتوان با شیوههای صحیح و مؤثر، آسیبهای اجتماعی را کاهش داد.
حجتالاسلام احمدی با اشاره به نقش رسانهها در این حوزه گفت: خبرنگاران در خط مقدم آگاهیبخشی و مطالبهگری قرار دارند و میتوانند در انعکاس صحیح مسائل اجتماعی و پیگیری مطالبات مردم نقش مهمی ایفا کنند.
وی در ادامه از راهاندازی سامانههای گزارشدهی مردمی خبر داد و اظهار کرد: در این سامانهها گزارشهای مردمی در کوتاهترین زمان به دستگاههای مربوطه ارجاع میشود و روند پاسخگویی نیز به صورت مستمر پیگیری خواهد شد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری جشنوارهها و برنامههای تقدیری افزود: از فعالان حوزه امر به معروف و گروههای جهادی در قالب برنامههای مختلف تقدیر میشود تا انگیزه فعالیتهای اجتماعی افزایش یابد.
حجتالاسلام احمدی با تأکید بر اینکه ستاد جایگزین مردم در اجرای امر به معروف نیست، گفت: نقش اصلی این مجموعه فراهمسازی زیرساختها و آموزش است و اجرای این فریضه بر عهده آحاد جامعه قرار دارد.
وی در پایان با اشاره به برنامههای هفته امر به معروف و نهی از منکر افزود: این هفته با محورهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برگزار میشود و هدف اصلی آن تبیین نقش مردم در اصلاح اجتماعی و تقویت انسجام عمومی است.
کرمانشاه - دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه گفت این ستاد با هدف آموزش، توانمندسازی و بسترسازی اجتماعی در مسیر ترویج معروفها و کاهش منکرها فعالیت میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود احمدی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه عصر سهشنبه در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر از آموزههای مهم قرآنی و روایی است و در منابع دینی تأکید فراوانی بر آن شده است.
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