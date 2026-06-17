به گزارش خبرگزاری، میثم لک‌زایی از شتاب گرفتن توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: با اجرای پروژه‌های در دست اقدام و امضای تفاهم‌نامه جدید، ۶۰ سالن ورزشی استاندارد در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به بهره‌برداری رسیده و تحویل دانش‌آموزان استان خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان بیان کرد: توسعه فضاهای ورزشی دانش‌آموزی یکی از اولویت‌های مهم این اداره‌کل در مسیر تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت محیط‌های تربیتی است.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های در حال اجرا ادامه داد: در حال حاضر ۳۵ سالن ورزشی توسط اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با میانگین پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد در دست اجرا قرار دارد که در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به بهره‌برداری خواهند رسید.

لک‌زایی تصریح کرد: همچنین با امضای تفاهم‌نامه مشترک با اداره‌کل آموزش و پرورش استان عملیات اجرایی ۲۴ سالن و سوله ورزشی جدید از محل اعتبارات در اختیار آموزش و پرورش آغاز می‌شود تا روند افزایش سرانه فضاهای ورزشی مدارس با شتاب بیشتری دنبال شود.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان با بیان اینکه مجموع این پروژه‌ها زمینه بهره‌برداری از ۶۰ سالن ورزشی استاندارد را در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: این اقدام یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس استان در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و نقش مؤثری در ارتقای سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان، افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی خواهد داشت.