پرداخت ۲۶ درصد از مطالبات گندمکاران

به گزارش خبرگزاری از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی آخرین اقدامات دولت در راستای پاسخگویی به مطالبات کشاورزان بهویژه در بخش گندم، سوخت ماشینآلات و تأمین کود اوره را تشریح کرد.
وی با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان اعلام کرد که تاکنون حدود ۲۶ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، تأخیر در وصول کامل مبالغ را به عدم رسیدن به درآمدهای پیشبینیشده در سازمان هدفمندسازی یارانهها نسبت داد و افزود: منابع مالی باید از محلهای مشخصی مانند فروش گاز تأمین شود که در حال حاضر با چالشهایی روبهرو هستیم؛ با این حال، گشایشهایی در این زمینه ایجاد شده و سازمان برنامه و بودجه نیز برای ایفای تعهدات دولت به گندمکاران، قولهای لازم را داده است.
مدیریت استانی برای تامین سوخت
فتحی در خصوص تأمین سوخت ماشینآلات کشاورزی، به وجود یک اختلاف نظر فنی میان وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و توضیح داد: اختلاف بر سر «ضریب مصرف سوخت» (بین ۱۴ لیتر و ۱۲ لیتر) است.
وی با ارائه راهکار گفت: برای جلوگیری از توقف فعالیتها، از مدل مدیریت استانی استفاده خواهیم کرد. استانها موظف هستند بر اساس نیاز واقعی و ترکیب موجود در منطقه، از طریق صورتجلسه و تأیید رسمی، میزان مصرف سوخت را مدیریت و تأیید کنند تا سوخت مورد نیاز تأمین شده و در عین حال، خروج سوخت از شبکه اصلی با کمترین خطا صورت گیرد.
تأمین علیالحساب کود اوره برای فصل کشت بهاره
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت تأمین کود اوره و چالشهای مربوط به تعیین قیمت آن، اظهار کرد که به دلیل اختلاف نظر در منابع سازمان برنامه، قیمت نهایی هنوز به جمعبندی قطعی نرسیده است.
وی افزود: با توجه به اینکه کشاورزان در آستانه فصل کشت بهاره هستند و نیاز مبرمی به کود دارند، دولت تصمیم گرفته است در این مرحله، خرید کود اوره را به صورت «علیالحساب» پیش ببرد تا مانع از کمبود کود برای محصولات نیازمند اوره در این فصل شود.
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