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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۳

ذکر مصیبت و عزاداری برای سیدالشهدا در حسین آباد شهرستان دلگان

ذکر مصیبت و عزاداری برای سیدالشهدا در حسین آباد شهرستان دلگان

دلگان- مردم حسین آباد شهرستان دلگان در سومین شب از ماه محرم برای امام حسین(ع) عزاداری کردند.

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کد مطلب 6863796

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