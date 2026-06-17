https://mehrnews.com/x3cmKv ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۳ کد مطلب 6863796 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۳ ذکر مصیبت و عزاداری برای سیدالشهدا در حسین آباد شهرستان دلگان دلگان- مردم حسین آباد شهرستان دلگان در سومین شب از ماه محرم برای امام حسین(ع) عزاداری کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6863796 کپی شد مطالب مرتبط کهورک برای چهارمین روز متوالی گرم ترین نقطه کشور شد افتتاح اداره آموزش و پرورش منطقه جلگه چاههاشم عزاداری و اجتماع مردم جلگه چاه هاشم در شب صد و هفتم حماسه حضور دلگانیها همزمان با عزاداری سیدالشهدا برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر دسته عزاداری ماه محرم و صفر
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