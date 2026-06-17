https://mehrnews.com/x3cmKG ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۶ کد مطلب 6863805 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۶ پیوند اجتماع شبانه با عزاداری برای اباعبدالله در زاهدان زاهدان- مردم زاهدان در صد و هشتمین شب از شهادت قائد امت اجتماع کرده و برای سیدالشهدا نیز عزاداری کردند. دریافت 36 MB کد مطلب 6863805 کپی شد مطالب مرتبط کهورک برای چهارمین روز متوالی گرم ترین نقطه کشور شد ۲۴۸ حسینیه فعال در پایتخت وحدت اسلامی؛ زاهدان هیئت کجا بریم؟ پیوند اجتماعات مردمی با عزاداری محرم در زاهدان برچسبها زاهدان مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر تجمع مردمی
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