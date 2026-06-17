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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۶

پیوند اجتماع شبانه با عزاداری برای اباعبدالله در زاهدان

پیوند اجتماع شبانه با عزاداری برای اباعبدالله در زاهدان

زاهدان- مردم زاهدان در صد و هشتمین شب از شهادت قائد امت اجتماع کرده و برای سیدالشهدا نیز عزاداری کردند.

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کد مطلب 6863805

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