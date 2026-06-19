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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸

حمایت کرمانشاهیان از مردم لبنان در اجتماع شبانه

حمایت کرمانشاهیان از مردم لبنان در اجتماع شبانه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه با سر دادن شعارهایی حمایت خود را از مردم مظلوم لبنان اعلام کردند.

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کد مطلب 6865248

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