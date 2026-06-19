https://mehrnews.com/x3cnm7 ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸ کد مطلب 6865248 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸ حمایت کرمانشاهیان از مردم لبنان در اجتماع شبانه کرمانشاه- مردم کرمانشاه با سر دادن شعارهایی حمایت خود را از مردم مظلوم لبنان اعلام کردند. دریافت 8 MB کد مطلب 6865248 کپی شد مطالب مرتبط گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع وطن در اجتماع شبانه صد و دهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شب چهارم محرم صد و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شب سوم محرم طنین شور حسینی در دروازه عتبات؛ فعالیت۱۵۰۰ هیئت کرمانشاهی در محرم ۱۴۰۵ همخوانی نماهنگ «ای غم شیرینم» توسط مردم کرمانشاه در شب اول محرم برچسبها لبنان حزب الله لبنان کرمانشاه
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