فیفا پاسخ تاج را داد/ هواپیمای چارتر برای ورود فوری تیم ملی به آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی مقابل نیوزیلند خواستار تغییر برنامه های ورود به خاک مجدد به لس آنجلس آمریکا برای بازی با بلژیک شد.

از این رو مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران که همراه با کاروان ایران در کمپ تیخوانای مکزیک حضور دارد با ارسال نامه ایوفوری خطاب به ماتیاس گرافستروم دبیرکل فیفا خواهان این شد تا تیم ملی ظهر شنبه به وقت مکزیک راهی لس آنجلس شود تا نزدیک به ۴۰ ساعت تا شروع بازی با بلژیک در محل برگزاری بازی مستقر شود.

فیفا نیز این درخواست‌ را پذیرفته است اما پرواز مستقیم در برنامه زمانی تیم ملی ایران وجود ندارد تا احتمال فراهم کردن پرواز چارتر برای تیم ملی ایران رقم بخورد تا تیم ملی زودتر به لس آنجلس آمریکا برود.

دیدار تیم های ملی ایران و بلژیک ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه یکشنبه در دور دوم بازی های گروه G جام جهانی برگزار می شود.