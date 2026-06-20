بازگشت جذاب مانشهافت با یک تعویض طلایی/ساحل عاج هم مثلا آلمان کم آورد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال آلمان و ساحل عاج از ساعت ۲۳:۳۰ شامگاه شنبه در چارچوب رقابت‌های گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه تورنتو و با قضاوت خوان گابریل بنیتز برگزار شد که در نهایت با برتری ۲ بر یک آلمان به پایان رسید.

فرانک کسیه (۲۹) برای ساحل عاج گلزنی کرد. دنیس اونداو نیز ( ۶۸ و ۴+۹۰) هر دو گل آلمان را به ثمر رساند.

شاگردان یولیان ناگلزمان بازی را با مالکیت توپ آغاز کردند و از همان دقایق ابتدایی جریان مسابقه را در اختیار گرفتند. نخستین موقعیت جدی بازی در دقیقه ۹ روی ارسال یوشوا کیمیش و ضربه سر کای هاورتز شکل گرفت که با واکنش خوب یحیی فوفانا همراه شد.

آلمان در ادامه نیز توسط جمال موسیالا و لوکاس انمچا چند بار دیگر دروازه ساحل عاج را تهدید کرد اما نتوانست به گل برسد. ژرمن‌ها در دقیقه ۲۱ حتی موفق به باز کردن دروازه حریف شدند اما داور به دلیل خطا روی فوفانا گل را مردود اعلام کرد.

در شرایطی که آلمان تیم برتر میدان بود، ساحل عاج روی نخستین حمله جدی خود به گل رسید. در دقیقه ۲۹ ارسال دیومانده از جناح چپ با ضربه نخست دیالو همراه شد که دفع شد اما فرانک کسیه روی توپ برگشتی حاضر بود و با ضربه‌ای دقیق دروازه مانوئل نویر را باز کرد تا نماینده آفریقا یک بر صفر پیش بیفتد.

نیمه نخست با همین نتیجه به پایان رسید اما ساحل عاج در شروع نیمه دوم نیز خطرناک ظاهر شد. کسیه در دقیقه ۵۰ و اینائو در دقیقه ۵۱ دو فرصت مناسب برای افزایش اختلاف داشتند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند. دیومانده نیز در دقیقه ۵۶ با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه آلمان را تهدید کرد.

آلمان که خطر از دست دادن صدرنشینی را احساس می‌کرد، فشار حملات خود را افزایش داد. در دقیقه ۶۳ ارسال کرنر کیمیش با خروج اشتباه فوفانا همراه شد اما ضربه سر هاورتز با اختلاف اندک از کنار دروازه به بیرون رفت.

سرانجام حملات ژرمن‌ها در دقیقه ۶۸ به نتیجه رسید. ارسال دقیق ندیم امیری از جناح چپ به دنیس اونداف رسید و مهاجم آلمان با ضربه‌ای فنی و تماشایی بازی را به تساوی کشاند تا امید به اردوی مانشافت بازگردد.

پس از گل تساوی، بازی برای دقایقی متعادل دنبال شد. ساحل عاج تلاش کرد با پیش کشیدن خطوط خود بار دیگر به گل برسد اما انسجام دفاعی آلمان اجازه خلق موقعیت جدی را به حریف نداد. در سوی دیگر، فوفانا با چند واکنش مهم از جمله مهار شوت‌های براون و اونداف بارها مانع از گلزنی آلمان شد.

در حالی که مسابقه به دقایق پایانی نزدیک می‌شد، آلمان فشار خود را بیشتر کرد. ندیم امیری در دقیقه ۹۰ می‌توانست گل دوم را به ثمر برساند اما ضربه او با واکنش فوفانا همراه شد.

با این حال در چهارمین دقیقه وقت‌های تلف شده، همکاری دوباره آلمان به ثمر نشست. لوکاس انمچا با پاس عمقی و تماشایی خود دنیس اونداف را در محوطه جریمه صاحب توپ کرد و این مهاجم پس از یک چرخش دیدنی با ضربه‌ای دقیق دروازه ساحل عاج را برای دومین بار باز کرد تا کامبک ژرمن‌ها کامل شود.

آلمان با این پیروزی ۲ بر یک ضمن صعود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، بار دیگر شخصیت تیمی خود را به نمایش گذاشت و نشان داد همچنان یکی از مدعیان جدی قهرمانی در این رقابت‌ها به شمار می‌رود.