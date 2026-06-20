آلمان در دام ضدحملات آفریقایی/ ساحل عاج نیمه نخست را برد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال آلمان و ساحل عاج از ساعت ۲۳:۳۰ شامگاه شنبه در چارچوب رقابت‌های گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه تورنتو و با قضاوت خوان گابریل بنیتز برگزار شد که نیمه نخست این دیدار با برتری یک بر صفر ساحل عاج به پایان رسید.

فرانک کسیه(۲۹) تنها گل نیمه نخست را برای نماینده آفریقا به ثمر رساند.

شاگردان یولیان ناگلزمان بازی را مطابق انتظار تهاجمی آغاز کردند و از همان دقایق ابتدایی با در اختیار گرفتن مالکیت توپ سعی داشتند راهی برای نفوذ به ساختار دفاعی ساحل عاج پیدا کنند.

نخستین موقعیت جدی مسابقه در دقیقه ۹ برای آلمان رقم خورد. ارسال دقیق جاشوا کیمیش به محوطه جریمه با ضربه سر کای هاورتز همراه شد اما یحیی فوفانا، دروازه‌بان ساحل عاج، با واکنشی مناسب مانع از باز شدن دروازه تیمش شد.

ساحل عاج نیز در دقیقه ۱۱ نخستین هشدار خود را به آلمان داد. ضربه محکم ویلفرد سینگو پس از برخورد به مدافعان آلمان تغییر مسیر داد و دفع شد تا خطر از دروازه مانشافت دور شود.

در دقیقه ۱۳ نیکو اشلوتربک پس از برخورد با یکی از بازیکنان حریف دچار مصدومیت شد و برای دقایقی روی زمین افتاد اما مدافع آلمان پس از دریافت مداوا به بازی بازگشت و مشکلی برای ادامه مسابقه نداشت.

آلمان در ادامه فشار حملات خود را افزایش داد. جمال موسیالا در دقیقه ۱۷ با شوتی از پشت محوطه جریمه شانس خود را امتحان کرد اما ضربه او با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت. سه دقیقه بعد نیز لوکاس انمچا در موقعیتی مناسب صاحب توپ شد اما ضربه او پس از برخورد به مدافعان ساحل عاج راهی کرنر شد.

ژرمن‌ها در دقیقه ۲۱ تصور کردند به گل نخست مسابقه رسیده‌اند. روی ارسال کرنر پاولوویچ، توپ پس از برخورد با دروازه‌بان ساحل عاج وارد دروازه شد اما داور مسابقه به دلیل خطا روی سنگربان آفریقایی این گل را مردود اعلام کرد.

در شرایطی که آلمان برای رسیدن به گل برتری تلاش می‌کرد، ساحل عاج روی جدی‌ترین حمله خود به گل رسید. در دقیقه ۲۹ ارسال دیومانده از جناح چپ به مقابل دروازه آلمان با ضربه اولیه دیالو همراه شد که توسط مدافعان دفع شد اما فرانک کسیه روی توپ برگشتی در موقعیت مناسبی قرار گرفت و با ضربه‌ای دقیق توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا ساحل عاج یک بر صفر پیش بیفتد.

پس از این گل، آلمان بار دیگر مالکیت توپ را در اختیار گرفت و برای جبران نتیجه تلاش کرد اما دفاع منسجم ساحل عاج اجازه خلق موقعیت جدی دیگری را نداد تا نیمه نخست با برتری یک بر صفر نماینده آفریقا به پایان برسد.

آنها در دقیقه ۴۴ توانستند توسط هاورتز به کل برسند آنا خطای واضح موسیالا روی مدافع ساحل عاج باعث شد تا داور آن را خطا بگیرد و گل آلمان مورد پذیرش قرار نگیرد.