به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این روبات ها توسط استارت آپ « آجی بات» ساخته شده اند و بیش از ۶۴ ساعت در کارخانه‌ای در نانچانگ در شرق چین، بازرسی‌های کنترل کیفیت انجام دادند و مواد را جابجا کردند. کل این عملیات به طور زنده پخش شد و تکمیل بیش از ۶۰ هزار فعالیت خط تولید را با نرخ موفقیت ۹۹.۹۹ درصد نشان داد.

«یائومواکینگ» یکی از معاونان مدیر در آجی بات می گوید: سوال اصلی برای روبات های انسان نما دیگر آن نیست که یک ابزار چه چیز می تواند نشان دهد بلکه این است که می توان روبات را در محیط های عملیاتی به کار گرفت، یکپارچه و ارزش واقعی ایجاد کرد.

وی در ادامه افزود: ما با انتقال چند روبات انسان نما به خط تولید واقعی و فراهم کردن امکان مشاهده فرایند طی شش روز متوالی می خواستیم پاسخی شفاف تر به این سوال که صنعتی سازی «هوش مصنوعی تجسم یافته» واقعا به چه چیزهایی نیاز دارد، بدهیم.

این استارت آپ چینی همچنین اعلام کرد اکنون بیش از ۱۵ هزار روبات ساخته که نقطه عطف مهمی در جهت به کارگیری روبات ها در مقیاس واقعی به حساب می آید.

در جدیدترین برنامه پنج ساله چین که از ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ میلادی اجرا می شود، روبات های انسانی به عنوان یکی از ۱۰ صنعت استراتژیک برای رشد اقتصادی اولویت بندی شده اند.