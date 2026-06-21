اعلام جزئیات پرونده حقوقی جنایت جنگی آمریکا در مدرسه شجره طیبه میناب

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه، با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور اظهار کرد: ما در دورهای از تاریخ قرار داریم که شباهتهای بسیاری به روزهای محرم سال ۶۱ هجری قمری دارد؛ روزهایی که ظلم و کفر در برابر حق ایستاد و امروز نیز رهبر معظم انقلاب بهتنهایی در برابر ستمگران ایستادهاند.
وی با تشبیه جنایتهای اخیر به حوادث کربلا افزود: همانگونه که در عاشورا شمر و یزید در برابر امام حسین (ع) ایستادند، امروز نیز شاهد شهید شدن علیاصغر زمان (نوه رهبر انقلاب) و دانشآموزان بیگناه در مدرسه شجره طیبه میناب هستیم که نشان از تکرار سنتهای تاریخی دارد.
قهرمانی با تأکید بر ماهیت جنایت جنگی دشمن، تصریح کرد: متأسفانه بیشتر به جنایتهای جنگی توجه میشود، در حالی که اصل تجاوز غیرقانونی به خاک کشورمان باید در اولویت قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل، بدون هیچگونه اقدام نظامی علیه هیچ کشوری، مورد حمله نظامی قرار گرفته است که این تجاوز نقض آشکار حقوق بینالملل بوده و قابلیت پیگیری در مراجع قضایی بینالمللی را دارد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نقش هرمزگان در دفاع از میهن اسلامی اظهار داشت: استان هرمزگان همواره پیشانی دفاع از کشور بوده و زیر بار ظلم نخواهد رفت. امروز بر اساس دهها سند و دلیل، جمهوری اسلامی ایران پیروز میدان جنگ است.
وی عوامل این پیروزی را برشمرد و گفت: برکت خون شهدا، بهویژه شهدای دانشآموز دبستان شجره طیبه میناب، بصیرت و آگاهی مردم در صحنه، رشادت نیروهای مسلح علیرغم عدم تناسب تجهیزات، و پشتیبانی دولت و دستگاه قضایی از مهمترین عوامل این عزت و اقتدار هستند .
قهرمانی با قدردانی از نقش رسانهها و صدا و سیما در تبیین وقایع و روشنگری در اوج بمبارانها، خاطرنشان کرد: بصیرت افزایی اصحاب رسانه و حضور مستمر آنان در میدان، نقش مهمی در خنثیسازی توطئههای دشمن داشت و امیدواریم این همراهی در آینده نیز تداوم یابد.
مجتبی قهرمانی اظهار داشت: دشمن ابتدا به دنبال استفاده از نیروهای داخلی و ایجاد اغتشاش برای براندازی نظام بود، اما با هوشیاری مردم این سناریو شکست خورد.
وی افزود: در ادامه، سناریوی جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ رمضان با رویکرد ترکیبی از جنگ نظامی و براندازی طراحی شد که همگی با درایت رهبری و همدلی مردم به رسوایی و استیصال تاریخی دشمن انجامید.
قهرمانی با تأکید بر نقش مردم در خنثیسازی توطئهها، تصریح کرد: برخلاف محاسبات دشمن که تصور میکرد فشارهای اقتصادی مردم را به خیابانها علیه نظام میکشاند، امروز شاهد هستیم که مردم متحد و همدل، بیش از ۱۰۰ روز در دفاع از حاکمیت، ولایت فقیه و آرمانهای انقلاب در خیابانها حاضر هستند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: اعترافات اخیر رئیسجمهور آمریکا به مشکلات و گرفتاریهای خود در منطقه، خود گویای شکست و درماندگی دشمن در مقابل ملت ایران است.
جزئیات پرونده جنایت جنگی در مدرسه طیبه میناب
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده جنایت جنگی علیه دانشآموزان مدرسه طیبه میناب اشاره کرد و گفت: این پرونده پس از تکمیل مستندات، شامل اظهارات اولیای دم، گواهیهای پزشکی قانونی، تصاویر پیکرها و بقایای موشکها، به دادسرای امور انقلاب تهران ارسال شده است.
قهرمانی با بیان اینکه پزشکی قانونی با وجود کمبود نیرو در شرایط عادی، در این حادثه با ایثار و فداکاری تمام اقدامات لازم برای احراز هویت شهدا را انجام داد، اظهار کرد: متأسفانه به دلیل قدرت تخریبی بالای موشکهای بهکاررفته، حتی پس از گذشت ۱۰۰ روز و انجام بیش از ۱۰۰ نمونهگیری، بخشی از پارهپیکرهای این دانشآموزان بیگناه همچنان باقیمانده و هویت برخی از آنها با آزمایشهای مکرر دیانای شناسایی شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به صدور بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر رسیدگی به پروندههای جنایات جنگی در تهران، تأکید کرد: برای جلوگیری از صدور آرای متعارض، تمام پروندههای مرتبط با این جنایتها در یک مرجع قضائی متمرکز رسیدگی خواهد شد.
وی همچنین یادآور شد: در پروندههای جنایت جنگی، دفاعیاتی مانند «عدم اطلاع فرمانده» پذیرفته نیست و فرماندهان حتی در صورت بیاطلاعی از اقدامات زیردستان، مسئولیت کیفری دارند؛ چراکه آنها موظف به نظارت و آگاهی از عملکرد نیروهای خود هستند.
قهرمانی در پایان با صدور سه پیام مهم، خطاب به خانوادههای نظامیان آمریکایی و صهیونیستی تأکید کرد: باید به فرزندان خود بگویند: «موشکهای شما نقطهزن بود و دقیقاً به پیکر نحیف دانشآموز ۸ ساله، ماکان نصیری، اصابت کرد» و نیز «قدرت تخریبی بالای موشکهای شما، موجب شد تا امروز پارههای پیکر این کودکان بیگناه قابل شناسایی کامل نباشد».
وی همچنین به سردمداران و فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا هشدار داد: تاریخ نشان داده که هیچ جنایتکاری از مجازات فرار نکرده است و حتی کسانی که در سالمندی به دادگاه کشیده شدهاند، به سزای اعمال خود رسیدهاند.
به گفته وی، تحریککنندگان و کسانی که در شبکههای مختلف به ترویج خشونت و اغتشاش دامن زدهاند، بهعنوان معاون در جنایات جنگی قابل تعقیب، محاکمه و مجازات هستند و قطعاً روزی غبار این جنایات از چهره حقیقت زدوده خواهد شد.
مجتبی قهرمانی با اشاره به عملکرد و ویژگیهای مدیریتی رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: در جنگهای اخیر، سریعترین، دقیقترین و بهموقعترین موضعگیریها متعلق به رئیس قوه قضائیه بود که بدون هیچ تردید و با شجاعت و وطنپرستی، در اوج بمبارانها و موشکبارانها، موضع صریح خود را در حمایت از رهبری و شهدا اعلام کردند.
وی با بیان اینکه بیش از چهار رئیس قوه قضائیه را تجربه کرده است، به تشریح گفتمانهای اختصاصی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای پرداخت و گفت: گفتمانسازی، ورود موضوعی به مسائل و کمک واقعی به دولت از جمله ویژگیهای برجسته ایشان است.
قهرمانی تأکید کرد: رویکرد ایشان تعامل با قوا و نهادهاست و حتی دستورالعملی برای نشستهای تعاملی با نمایندگان مجلس تصویب شده است که نشاندهنده عزم جدی برای حل مسائل کشور است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به گفتمان حذف تشریفات زائد توسط رئیس قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: در دو سفر استانی ایشان به هرمزگان، حتی اجازه استقبال در فرودگاه را ندادند و تأکید داشتند که تشریفات، روند خدمترسانی به مردم را مختل میکند.
وی افزود: گفتمان خدمترسانی مطلوب، احترام به مراجعین، حضور میدانی، مردمداری و نقدپذیری از دیگر رویکردهای بیسابقه ایشان در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که به بهترین نقدها جایزه اعطا میکنند.
قهرمانی با اشاره به گفتمان شنیدن حرف مردم حتی معترضان و مخالفان، تصریح کرد: گفتمان قانونمداری و ورود موضوعی به مسائل مهم، از دیگر ویژگیهای مدیریتی رئیس قوه قضائیه است.
وی در تشریح مصادیق این ورود موضوعی، به مواردی همچون ساماندهی انبارهای بنادر و گمرکات، آزادسازی سواحل، رفع تصرف اراضی ملی، عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، رفع تعارضات مناطق آزاد با سرزمین اصلی و رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: ایشان شخصاً جلساتی را برای حل این مشکلات برگزار و دستورات لازم را صادر کردند که بسیاری از این گرفتاریها به مردم بهویژه بومیهای مناطق آزاد قشم و کیش بازمیگردد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با تأکید بر لزوم ارائه گزارشهای آماری دقیق به رئیس قوه قضائیه، اظهار داشت: رویکرد رئیس قوه قضائیه مبتنی بر تعامل، حل مسئله و خدمت بیچون و چرا به مردم است و این گفتمان، الگویی کارآمد برای تمامی مسئولان کشور محسوب میشود.
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