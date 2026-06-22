به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ارائه شد؛ گزارشی که بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه سیاست‌گذاری، حمایت از طراحان، توسعه رویدادهای تخصصی، تقویت فعالیت‌های استانی، گسترش دیپلماسی فرهنگی و ارتقای نظام اطلاع‌رسانی حوزه مد و لباس را تشریح کرد.

محسن گرجی، با اشاره به رویکردهای اصلی این مجموعه در سال گذشته اظهار کرد: تلاش ما در سال ۱۴۰۴ بر تقویت زیست‌بوم مد و لباس کشور، توسعه مشارکت فعالان این حوزه و ایجاد پیوند مؤثر میان ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اقتصادی متمرکز بود. در همین راستا، برنامه‌های ملی و استانی متعددی با هدف حمایت از طراحان، معرفی ظرفیت‌های بومی و توسعه بازار محصولات ایرانی اجرا شد.

بر اساس این گزارش، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در سال ۱۴۰۴ با حمایت از برگزاری ۵۳ جشنواره، نمایشگاه و رویداد تخصصی در سراسر کشور، زمینه معرفی آثار طراحان، تبادل تجربیات حرفه‌ای و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی حوزه مد و لباس را فراهم کرد. همچنین با برگزاری ۶۰ جلسه کارگروه‌های استانی، روند تصمیم‌سازی و پیگیری مسائل این حوزه در استان‌ها تقویت شد.

در حوزه حمایت از طراحان و ساماندهی فعالیت‌های تخصصی، ۸۴۸ شناسه شیما برای آثار صادر، ۱۳۶ کارت عضویت طراحان صادر یا تمدید شد و ۳۴ مؤسسه فرهنگی و هنری تخصصی در حوزه مد و لباس در سراسر کشور به ثبت رسید؛ اقداماتی که در راستای هویت‌بخشی به آثار، تقویت فعالیت‌های حرفه‌ای و توسعه ساختارهای تخصصی این حوزه انجام شد.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر نیز با دریافت بیش از سه هزار اثر از ۷۱۵ شرکت‌کننده برگزار شد و بستری برای شناسایی و معرفی استعدادهای نوآور حوزه مد و لباس فراهم آورد. همچنین نمایشگاه پوشاک ایرانی ـ اسلامی هدی با حضور ۲۵۰ برند، عرضه حدود سه هزار نوع محصول و استقبال بیش از ۲۰۰ هزار بازدیدکننده، یکی از مهم‌ترین رویدادهای عرضه مستقیم محصولات ایرانی در سال ۱۴۰۴ بود.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با تأکید بر اهمیت تعاملات فرامرزی در این حوزه افزود: مد و لباس از ظرفیت بالایی برای معرفی فرهنگ و هویت ایرانی برخوردار است. از این رو توسعه دیپلماسی فرهنگی در این حوزه از طریق برنامه‌ریزی برای حضور در رویدادهای بین‌المللی، تشکیل میز مد و لباس در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بخش آموزش و توانمندسازی نیز دوره‌های تخصصی متعددی در حوزه‌های کسب‌وکار، هوش مصنوعی، الگوسازی، تولید محتوا و مهارت‌های حرفه‌ای برگزار شد تا زمینه ارتقای دانش و توانمندی فعالان حوزه مد و لباس فراهم شود.

این گزارش همچنین از اقدامات انجام‌شده در حوزه اطلاع‌رسانی و ارتباطات خبر داد. در راستای بازگرداندن مرجعیت رسانه‌ای کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و تبدیل آن به مرجع رسمی اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار حوزه مد و لباس، طی سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۱۲ خبر مکتوب، ۱۷۶ محتوای ویدئویی و ۳۲۷ محتوای اختصاصی در بسترهای رسانه‌ای و فضای مجازی تولید و منتشر شد؛ روندی که به افزایش دیده‌شدن فعالیت‌های حوزه مد و لباس، تقویت ارتباط با فعالان این زیست‌بوم و ارتقای جایگاه رسانه‌ای کارگروه در میان ذی‌نفعان منجر شد.

دکتر گرجی در پایان با تأکید بر استمرار برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه اظهار کرد: مد و لباس بخشی از هویت فرهنگی جامعه ایرانی است و حمایت از فعالان این عرصه، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت رویدادهای تخصصی و گسترش همکاری‌های ملی و بین‌المللی، همچنان از مهم‌ترین اولویت‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور خواهد بود.