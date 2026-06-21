کاهش دمای هوا تا پایان هفته در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضعیت آب و هوای استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، همچنان شاهد حاکمیت جریانات شمالی در استان هستیم که این الگو تا پایان هفته جاری در بخش‌های وسیعی از استان تداوم خواهد داشت.

از امروز با تقویت این جریانات و نفوذ رطوبت خزری، شاهد کاهش محسوس دما در سطح استان خواهیم بود. انتظار می‌رود این هوای نسبتاً خنک، به‌ویژه در نواحی مرکزی استان و شهرستان خلخال تا اواخر هفته باقی بماند.

از امروز تا صبح چهارشنبه ضمن تشدید وزش بادهای شرقی (بویژه در ساعات بعدازظهر و عصر) در برخی مناطق افزایش ابرناکی و رخداد پدیده مه مورد انتظار است؛ ضمناً در پاره ای از نواحی علی الخصوص در نوار شرقی استان و مناطق هم‌مرز با استان گیلان، بارش‌های خفیف باران یا باران‌ریزه به‌ویژه در ساعات صبحگاهی و عصرگاهی محتمل است.

همچنین طی سه روز آینده در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب، رشد ابرهای همرفتی در مناطق کوهپایه‌ای مرکزی و جنوبی استان، منجر به رگبارهای پراکنده و موقتی باران و رعدوبرق خواهد شد.

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با کاهش نسبی شدت جریانات شمالی، آسمان در اکثر ساعات صاف تا قسمتی ابری خواهد بود؛ با این حال در ساعات بعدازظهر با رشد ابرهای همرفتی، شاهد رخداد ناپایداری‌های ترمودینامیکی و وقوع رگبارهای پراکنده توأم با رعدوبرق در برخی نقاط استان خواهیم بود.