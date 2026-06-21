برگزاری تورنمنت سه جانبه قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته استیناف فدراسیون فوتبال امروز در خصوص رسیدگی به پرونده انضباطی دیدار تیم‌های فوتبال گل‌گهر سیرجان و چادرملو اردکان برگزار نشد و بررسی این پرونده به زمان دیگری موکول شد.

این پرونده مربوط به اعتراض و تخلف احتمالی باشگاه چادرملو اردکان در استفاده از بازیکن غیرمجاز در دیدار برابر گل‌گهر سیرجان است؛ دیداری که پیش‌تر کمیته انضباطی نتیجه آن را ۳ بر صفر به سود گل‌گهر اعلام کرده بود.

با این حال، رسیدگی فوری و صدور رأی نهایی در این مرحله از سوی کمیته استیناف انجام نشد؛ موضوعی که برخی معتقدند می‌توانست در صورت تصمیم‌گیری شتاب‌زده، زمینه ایجاد شبهه و حاشیه‌های بیشتر را در فضای فوتبال کشور فراهم کند.

کمیته استیناف ترجیح داده است از ورود عجولانه به این پرونده حساس خودداری کرده و بررسی‌های تکمیلی را در دستور کار قرار دهد.

در همین حال، با توجه به ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی کارگروه انتخاب سومین سهمیه فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی، بحث برگزاری یک تورنمنت سه‌جانبه نیز مطرح شده است؛ تورنمنتی که طبق برخی سناریوها قرار است میان تیم‌های پرسپولیس و چادرملو اردکان آغاز شود و برنده این دیدار در ادامه به مصاف گل‌گهر سیرجان برود.

در همین رابطه، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال نیز بر ضرورت تعیین تکلیف سریع سهمیه آسیایی تأکید دارند و این مدل را یکی از گزینه‌های روی میز برای جمع‌بندی نهایی عنوان کرده‌اند.

با این حال، اجرای چنین طرحی با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شده است و باشگاه گل‌گهر سیرجان نسبت به برگزاری تورنمنت سه‌جانبه و نحوه تعیین تکلیف سهمیه آسیایی انتقاداتی دارد و آن را محل بحث و ابهام می‌داند.

در مقابل، دو تیم پرسپولیس و چادرملو اردکان بر اساس سناریوهای اعلامی، تمرینات آماده‌سازی خود را آغاز کرده‌اند تا در صورت نهایی شدن تصمیمات، در شرایط مسابقه قرار داشته باشند.

اکنون باید دید در روزهای آینده فدراسیون فوتبال و ارکان قضایی آن چه تصمیمی درباره این پرونده حساس و سرنوشت سهمیه آسیایی اتخاذ خواهند کرد؛ تصمیمی که می‌تواند تأثیر مهمی در وضعیت نمایندگان ایران در رقابت‌های بین‌المللی داشته باشد.