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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

آخرین خبر نقل و انتقالاتی استقلال؛ جذب بازیکنان جوان در اولویت

آخرین خبر نقل و انتقالاتی استقلال؛ جذب بازیکنان جوان در اولویت

باشگاه استقلال اعلام کرد در نقل و انتقالات پیش رو جذب بازیکنان جوان در دستورکار است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، در روزهای گذشته اخبار و شایعات مختلفی در خصوص لیست خرید تیم استقلال در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده است که بخش عمده این اخبار صرفا گمانه‌زنی است.

طی هماهنگی‌های صورت گرفته میان مدیریت، کمیته فنی و نقل انتقالات و همچنین کادرفنی باشگاه، مقرر شده در نقل و انتقالات تابستانی، تمرکز آبی‌پوشان بر روی جذب بازیکنان جوان، با انگیزه و آینده‌دار باشد.

باشگاه استقلال از اهالی محترم رسانه و هواداران عزیز می‌خواهد که از دامن زدن به شایعات و گرم کردن تنور برخی از مدیران برنامه‌ها خودداری کنند و مطمئنا در صورت نهایی شدن جذب هر بازیکنی، این موضوع از رسانه‌های رسمی باشگاه استقلال به اطلاع عموم خواهد رسید.

کد مطلب 6867070

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