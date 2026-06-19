به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طی روزهای اخیر بحثهایی درباره احتمال فسخ قرارداد یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال مطرح شده، مجتبی فریدونی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال با استناد به مقررات فیفا، رویه قضایی دیوان داوری ورزش (CAS) و قانون تعهدات سوئیس، معتقد است این بازیکن از نظر حقوقی امکان فسخ قرارداد خود با استناد به فورس ماژور را ندارد.
فریدونی در تشریح این موضوع در صفحه مجازی خود نوشت: با توجه به اصول حقوقی حاکم بر فیفا، رویه قضایی CAS و قانون تعهدات سوئیس (Swiss Code of Obligations) که به عنوان قانون مکمل در دعاوی بینالمللی فوتبال مورد استناد قرار میگیرد، پاسخ به این پرسش که آیا بازیکن میتواند پس از رفع شرایط فورس ماژور قرارداد خود را فسخ کند، به طور کلی منفی است.
او در ادامه متن خود آورده است: در حقوق بینالملل فوتبال، حقی که به دلیل یک وضعیت موقت مانند فورس ماژور ایجاد میشود باید در همان دوره یا بلافاصله پس از پایان آن اعمال شود. در غیر این صورت، بازیکن دیگر نمیتواند به آن استناد کند.
عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال با اشاره به اصل حسن نیت در حقوق سوئیس نوشت: مطابق ماده ۲ قانون مدنی سوئیس و همچنین رویه دیوان داوری ورزش، اصل حسن نیت بر تمامی روابط قراردادی حاکم است. یکی از مهمترین شاخههای این اصل، ممنوعیت رفتارهای متناقض یا قاعده «استوپل» (Estoppel) است.
فریدونی ادامه داد: چنانچه بازیکن در طول مدت ۱۵ روزه پیشبینی شده برای شرایط فورس ماژور سکوت کرده و به قرارداد خود پایبند بماند، این رفتار به منزله اعلام ضمنی ادامه همکاری و صرفنظر کردن از حق فسخ تلقی میشود. بنابراین اگر پس از بازگشت شرایط عادی، رفع مشکلات امنیتی، پایان محدودیتها یا باز شدن مرزها اقدام به فسخ قرارداد کند، این رفتار از منظر حقوقی نوعی سوءاستفاده از حق محسوب خواهد شد.
وی با اشاره به مقررات فیفا و آرای صادره از CAS خاطرنشان کرد: مقررات تعیین وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا (RSTP) و همچنین آرای متعدد دیوان داوری ورزش تأکید دارند که هرگونه حق فسخ یکجانبه باید در یک بازه زمانی معقول اعمال شود. پس از رفع شرایط فورس ماژور، علت و مبنای اصلی فسخ دیگر وجود خارجی ندارد و استناد به آن فاقد وجاهت حقوقی است.
عضو هیئت مدیره استقلال نوشت: یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای فوتبالی، اصل ثبات قراردادی (Contractual Stability) است که فیفا حساسیت ویژهای نسبت به آن دارد. به همین دلیل، فسخ قرارداد پس از پایان شرایط اضطراری، مغایر با این اصل محسوب میشود.
فریدونی همچنین با استناد به مواد ۱۱۹ و ۳۳۷ قانون تعهدات سوئیس نوشت: فورس ماژور صرفاً به دورهای اطلاق میشود که اجرای تعهدات قراردادی غیرممکن باشد. در چنین شرایطی ممکن است برای طرفین حق فسخ ایجاد شود، اما اگر این حق در زمان مقرر اعمال نشود و شرایط عادی بازگردد، تعهدات قراردادی مجدداً احیا خواهد شد.
در قرارداد مورد بحث نیز شرط مربوط به فورس ماژور یک اختیار فسخ محدود به زمان مشخص ایجاد کرده است. اگر بازیکن در آن بازه زمانی از این حق استفاده نکند و شرایط اضطراری نیز پایان یابد، دیگر مبنایی برای فسخ قرارداد باقی نمیماند.
عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در پایان تأکید کرد: از منظر حقوقی، سکوت بازیکن در دوره فورس ماژور و عدم استفاده از حق فسخ در مهلت مقرر، به منزله اسقاط حق (Waiver of Right) تلقی میشود. در نتیجه، هرگونه فسخ قرارداد پس از رفع شرایط فورس ماژور میتواند از سوی فیفا و CAS به عنوان فسخ بدون دلیل موجه (Termination without Just Cause) شناخته شود که پیامدهایی از جمله محرومیتهای ورزشی و جریمههای مالی برای بازیکن در پی خواهد داشت.
لازم به ذکر است فریدونی در ماه های اخیر در جلسات هیئت مدیره باشگاه استقلال حضور نداشته اما تاکنون باشگاه استقلال به طور رسمی خبر جدایی او را اعلام نکرده است.
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