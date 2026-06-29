هوشمندسازی حمل آرد نظارت دقیق نانوایی ها را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیانمهر اظهار کرد: این بستر، امکان نظارت مؤثرتر فرمانداریها، تعزیرات، صمت، جهاد کشاورزی، اتحادیهها و مجموعه استانداری را فراهم کرده و موجب افزایش دقت، نظم و سلامت در فرایند توزیع آرد خواهد شد.
معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: گلستان از شرکتهای توانمند استانی برای حضور در این حوزه و ارائه راهکارهای نوین استقبال میکند و استفاده از توان فنی و اجرایی مجموعههای بومی، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، میتواند به توسعه فناوری و ایجاد ارزش افزوده در استان منجر شود.
کیانمهر در پایان گفت: بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه حمل و توزیع آرد، زمینه افزایش اعتماد عمومی، بهبود خدمترسانی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود را فراهم خواهد کرد.
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