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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

هوشمندسازی حمل آرد نظارت دقیق نانوایی ها را افزایش می دهد

هوشمندسازی حمل آرد نظارت دقیق نانوایی ها را افزایش می دهد

گرگان-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به نقش تجهیزات در حمل آرد استان، گفت: ایجاد سامانه‌های هوشمند و رهگیری برخط، امکان رصد دقیق حمل آرد از مبدأ تا مقصد را فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیان‌مهر اظهار کرد: این بستر، امکان نظارت مؤثرتر فرمانداری‌ها، تعزیرات، صمت، جهاد کشاورزی، اتحادیه‌ها و مجموعه استانداری را فراهم کرده و موجب افزایش دقت، نظم و سلامت در فرایند توزیع آرد خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: گلستان از شرکت‌های توانمند استانی برای حضور در این حوزه و ارائه راهکارهای نوین استقبال می‌کند و استفاده از توان فنی و اجرایی مجموعه‌های بومی، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، می‌تواند به توسعه فناوری و ایجاد ارزش افزوده در استان منجر شود.

کیان‌مهر در پایان گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه حمل و توزیع آرد، زمینه افزایش اعتماد عمومی، بهبود خدمت‌رسانی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود را فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 6867352

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    نظرات

    • IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      1 2
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      چرا کسی بر آسیاب و تحویل گندم( تحویل داده شده) نظارت نمی کنه ، برای همین نصف شب اون آرد رو با زباله درجه چندم جمع آوری شده از روستاها جایگزین می کنند و آرد درجه چندم و لاشه را تحویل میدهند. هرچقدر هم قیمت نان رو به بهانه های مختلف افزایش بدند باز همون نان بی کیفیت میشه، از طرفی نانوا هم آرد بی کیفیت رو هم دزدکی می فروشند
    • حسین خانه جمالی IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      0 0
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      برخی نانواها ارد ازاد میفروشن وبجای ان کارت در دستگاه میکشن یارانه به مردم بدهن معلوم میشود یک مجوز نانواها ارزان اکثرنانواها چون ارد فروش بودن جمع میکنن
    • حسین IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      1 0
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      آینده نزدیک معلوم میشه.
    • احمدی IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      0 0
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      خداوکیلی آرد خیلی حیف میل می شود باور کنید آرد زیادی وارد گاوداری ها و کارخانه های خوراک دامی ها می شود اگر بتوانید با هر سیستمی و روشی جلوگیری کنید خدایی بزرگترین جهاد را کردید حیف است که آرد به این خوبی پایمال شود

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